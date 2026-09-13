CANLI | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Manisa FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Eylül 2026
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 13 Eylül 2026 tarihinde Manisa FK ile Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Abdullah Taşkınsoy, iki takım arasındaki mücadelenin gidişatını belirleyecek.
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