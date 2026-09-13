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CANLI | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Manisa FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Eylül 2026
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CANLI | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Manisa FK maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Eylül 2026

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 13 Eylül 2026 tarihinde Manisa FK ile Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Abdullah Taşkınsoy, iki takım arasındaki mücadelenin gidişatını belirleyecek.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports Max 2, TRT Türk
Stadyum Yusuf Ziya Öniş
Hakem Abdullah Taşkınsoy
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
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Manisa FK Manisa FK

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük
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