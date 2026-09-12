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Boluspor - Pendikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasındaki Boluspor ile Pendikspor arasında oynanan maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Boluspor - Pendikspor maçının ardından

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda Boluspor ile Pendikspor karşı karşıya geldi. 1-1’lik skorla berabere biten maçın ardından iki takımın teknik direktörleri, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Puanı olmayan Boluspor’a karşı 3 puan almaları gerektiğini ifade eden Pendikspor Teknik Sorumlusu Ömer Can Sokullu, "Söylenecek çok fazla bir şey yok. Boluspor’un durumunu biliyorduk. Puanı yoktu ligde. Daha erken reaksiyonlar vermeliydik. Daha erken gol bulmalıydık. Dakikalar geçtikçe güçlerinin artacağını düşünüyorduk, nitekim de öyle oldu. Erken golü bulamayınca onlar da golü bulunca savunma güçleri daha da arttı. Beraberliği yakaladık ama üzgünüz. Kazanmamız gereken bir maçtan 1 puanla ayrılıyoruz. Yapacak bir şey yok, önümüzde Bodrum maçı var. Böyle maçlardan ders çıkartmak gerekiyor. Bodrum maçına en iyi şekilde hazırlanıp onlar karşısında galibiyetle ayrılmak istiyoruz" dedi.

DANİEL FARRAR: "ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Boluspor - Pendikspor maçının ardından 1

Boluspor Teknik Direktörü Daniel Farrar ise çok zorlu bir maç olduğunu belirterek, "Çünkü rakibimiz gerçekten çok güçlü bir rakipti. İyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü de bulduk fakat rakibimiz gerçekten çok güzel bir gol attı. Maçı kazanabilirdik, fırsatlar elimize geçti. Maçı kazanmak adına da bütün oyuncularımı sahaya sürdüm, elimden gelenin en iyisini yaptığımı düşünüyorum ama sonuç olarak kazanamadık. Beraberlikle ayrılıyoruz bugün" ifadelerini kullandı.

"SEZON BAŞI KAMPINDA ÇALIŞMA FIRSATIMIZ OLMADI"

Boluspor - Pendikspor maçının ardından 2

3 puan kazanabilecekken 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını ifade eden Farrar, "Birçok yeni transferimiz geldi. Bandırma maçında pek vaktimiz yoktu o maç trafiğinden dolayı ama Pendikspor maçına daha uzun bir süre hazırlanabildik. Yeni oyuncuların alışması, adaptasyon süreci çok etken var. Bugün tek yapmamız gereken şey savaşmaktı. Çünkü Pendikspor çok iyi bir takım, bunun bilincindeydik. 3 puan kazanabilirdik, o yüzden çok üzgün olduğumu söyleyebilirim" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Boluspor Pendikspor
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