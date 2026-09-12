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Hüseyin Çimşir: "Biz iyi bir takımız buradan da kalkmasını biliriz"

Trabzonspor Teknik Sorumlusu Hüseyin Çimşir, Konyaspor’a mağlup oldukları maçın ardından, "Biz iyi bir takımız buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Hüseyin Çimşir: "Biz iyi bir takımız buradan da kalkmasını biliriz"

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

"GALATASARAY MAÇINA HAZIRLANACAĞIZ"

Hüseyin Çimşir: "Biz iyi bir takımız buradan da kalkmasını biliriz" 1

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Sorumlusu Hüseyin Çimşir, "Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Maalesef maçın başında yemiş olduğumuz golle geriye düştük. Özellikle ilk 20-25 dakika oyunun içerisinde olamadık, reaksiyon veremedik. Genel itibarıyla ilk yarıda basit top kayıplarıyla beraber rakibe geçiş fırsatları verdik. Hem ilk yarı hem ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen maalesef özellikle üçüncü bölgedeki aksiyonların da istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz saha içindeki konumlanmamız biraz o konuda problemler oldu ama sonuç itibarıyla mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. Biz iyi bir takımız buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok, hedeflere doğru devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray maçına ilişkin soruya ise Hüseyin Çimşir, "Önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı artık geride bırakıp en iyi kadroyla en iyi halimizde Galatasaray maçına hazırlanacağız" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Trabzonspor
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