(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Göztepe'ye karşı verdikleri zorlu mücadelede, önemli anlar ve sert anlarla dolu bir maç oynadı. Hakem Batuhan Kolak'ın yönettiği karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne oldu.

Maç Skoru

Yayıncı KuruluşbeIN Sports, beIN Sports 2
StadyumEryaman Stadyumu
HakemBatuhan Kolak
Natura Dünyası Gençlerbirliği Natura Dünyası Gençlerbirliği
0
MS
2
Göztepe Göztepe
39' Novatus Miroshi68' Malcom Bokele
90. Dakika

KORNER | GÖZTEPE

Göztepe takımı korner kullanacak.

90. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÖZTEPE

Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Anthony Dennis çıkıyor ve yerine Musah Mohammed oyuna giriyor.

90. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÖZTEPE

Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Filip Krastev çıkıyor ve yerine Efkan Bekiroğlu oyuna giriyor.

90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GÖZTEPE

Amin Cherni rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Adama Traore altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Zan Zuzek altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Zan Zuzek önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Zan Zuzek tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

88. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÖZTEPE

Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Janderson çıkıyor ve yerine Guilherme Luiz oyuna giriyor.

11. Dakika

KORNER | GÖZTEPE

Göztepe takımı korner kullanacak.

86. Dakika

SARI KART | GÖZTEPE

Göztepe takımında Janderson, sarı kart görüyor.

84. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Ceza sahası içinde topla buluşan Göktan Gürpüz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

82. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tom Dele-Bashiru çıkıyor ve yerine Cihan Çanak oyuna giriyor.

80. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Ceza sahası içinde topla buluşan Zan Zuzek, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

80. Dakika

KORNER | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği takımı korner kullanacak.

79. Dakika

KORNER | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Metehan Mimaroğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

75. Dakika

KORNER | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği takımı korner kullanacak.

73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; M'baye Niang oyundan çıkarken Göktan Gürpüz oyuna giren isim.

72. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Bu dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Pedro Pereira

73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Sekou Koita oyundan çıkarken Adama Traore oyuna giren isim.

73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Henry Onyekuru oyundan çıkarken Metehan Mimaroğlu oyuna giren isim.

68. Dakika

PENALTI GOLÜ | GÖZTEPE

GOL! Malcom Bokele penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.

67. Dakika

SARI KART | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında Dimitrios Goutas hakem Batuhan Kolak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

65. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Pereira, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

64. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GÖZTEPE

Göztepe için Janderson şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

62. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÖZTEPE

Göztepe takımında oyuncu değişikliği; Jeh oyundan çıkarken Juan oyuna giren isim.

60. Dakika

KORNER | GÖZTEPE

Göztepe takımı korner kullanacak.

59. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği takımı Tom Dele-Bashiru ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Tom Dele-Bashiru tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

56. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GÖZTEPE

Jeh ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

54. Dakika

SARI KART | GÖZTEPE

Göztepe takımında Malcom Bokele hakem Batuhan Kolak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

54. Dakika

SARI KART | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında Zan Zuzek, sarı kart görüyor.

54. Dakika

İSABETLİ ŞUT | GÖZTEPE

Filip Krastev tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

52. Dakika

KORNER | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Sekou Koita ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.

50. Dakika

SARI KART | GÖZTEPE

Göztepe takımında Heliton hakem Batuhan Kolak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | GÖZTEPE

Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Alexis Antunes çıkıyor ve yerine Filip Krastev oyuna giriyor.

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Oğulcan Ülgün oyundan çıkarken Matej Hanousek oyuna giren isim.

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor

42. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

M'baye Niang altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

43. Dakika

SARI KART | GÖZTEPE

Göztepe takımında Anthony Dennis hakem Batuhan Kolak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

43. Dakika

KORNER | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Sekou Koita ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.

43. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Dimitrios Goutas altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

43. Dakika

KORNER | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Sekou Koita ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.

39. Dakika

SARI KART | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında Pedro Pereira, sarı kart görüyor.

39. Dakika

PENALTI GOLÜ | GÖZTEPE

GOL! Novatus Miroshi penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

22. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÖZTEPE

Ceza sahası içinde topla buluşan Heliton, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

20. Dakika

OFSAYT | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Oğulcan Ülgün için ofsayt bayrağı kalkıyor.

18. Dakika

OFSAYT | GÖZTEPE

Jeh ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

16. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | GÖZTEPE

Ceza sahası içinde topla buluşan Heliton, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

17. Dakika

KORNER | GÖZTEPE

Göztepe takımı korner kullanacak.

16. Dakika

KORNER | GÖZTEPE

Göztepe, Alexis Antunes ile köşe vuruşu kullanıyor.

4. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ

Ceza sahası içinde topla buluşan Henry Onyekuru, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

12. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GÖZTEPE

Göztepe takımı Alexis Antunes ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alexis Antunes tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

11. Dakika

KORNER | GÖZTEPE

Göztepe takımı korner kullanacak.

6. Dakika

OFSAYT | GÖZTEPE

Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Alexis Antunes

6. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | GÖZTEPE

Jeh rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

13:29

KADROLAR AÇIKLANDI !

Natura Dünyası Gençlerbirliği - Göztepe maçının kadroları açıklandı.

GÖZTEPE'DE İSTİKRARIN ADI: MATEUSZ LİS

Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, bu sezon Trendyol Süper Lig'de sarı-kırmızılıların çıktığı 26 maçın tamamında 90 dakika görev alarak takımının en istikrarlı ismi oldu.

VOLKAN DEMİREL, ''BU YETENEKLE PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI'NA SEÇİLİR'' DEMİŞTİ! GERÇEK OLDU

Futbol sahalarında eşine az rastlanır bir başarı öyküsü, Ankara'dan Lizbon'a uzandı. Gençlerbirliği'nin Portekizli file bekçisi Ricardo Velho, transferin son günü sessiz sedasız imza attığı Başkent ekibinden serüvenini, Portekiz Milli Takımı'na kadar taşıdı.

ERTELENEN GÖZTEPE-GALATASARAY MAÇININ TARİHİ AÇIKLANDI!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Avrupa arenasındaki maç trafiği nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Göztepe karşılaşmasının ne zaman oynanacağını duyurdu.

VOLKAN DEMİREL: "GÖZTEPE MAÇI, BU SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Göztepe maçı, bu sezonun en önemli maçlarından bir tanesi, eşik maçımız olarak bakıyorum" dedi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
