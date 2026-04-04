(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

90. Dakika
Göztepe takımı korner kullanacak.
90. Dakika
Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Anthony Dennis çıkıyor ve yerine Musah Mohammed oyuna giriyor.
90. Dakika
Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Filip Krastev çıkıyor ve yerine Efkan Bekiroğlu oyuna giriyor.
90. Dakika
Amin Cherni rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
90. Dakika
Adama Traore altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
90. Dakika
Zan Zuzek altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
90. Dakika
Zan Zuzek önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Zan Zuzek tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
88. Dakika
Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Janderson çıkıyor ve yerine Guilherme Luiz oyuna giriyor.
11. Dakika
Göztepe takımı korner kullanacak.
86. Dakika
Göztepe takımında Janderson, sarı kart görüyor.
84. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Göktan Gürpüz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
82. Dakika
Natura Dünyası Gençlerbirliği takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tom Dele-Bashiru çıkıyor ve yerine Cihan Çanak oyuna giriyor.
80. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Zan Zuzek, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
80. Dakika
Natura Dünyası Gençlerbirliği takımı korner kullanacak.
79. Dakika
Natura Dünyası Gençlerbirliği, Metehan Mimaroğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
75. Dakika
Natura Dünyası Gençlerbirliği takımı korner kullanacak.
73. Dakika
Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; M'baye Niang oyundan çıkarken Göktan Gürpüz oyuna giren isim.
72. Dakika
Bu dakikada Natura Dünyası Gençlerbirliği takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Pedro Pereira
73. Dakika
Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Sekou Koita oyundan çıkarken Adama Traore oyuna giren isim.
73. Dakika
Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Henry Onyekuru oyundan çıkarken Metehan Mimaroğlu oyuna giren isim.
68. Dakika
GOL! Malcom Bokele penaltı atışında topu ağlara gönderiyor.
67. Dakika
Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında Dimitrios Goutas hakem Batuhan Kolak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
65. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Pedro Pereira, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
64. Dakika
Göztepe için Janderson şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
62. Dakika
Göztepe takımında oyuncu değişikliği; Jeh oyundan çıkarken Juan oyuna giren isim.
60. Dakika
Göztepe takımı korner kullanacak.
59. Dakika
Natura Dünyası Gençlerbirliği takımı Tom Dele-Bashiru ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Tom Dele-Bashiru tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
56. Dakika
Jeh ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
54. Dakika
Göztepe takımında Malcom Bokele hakem Batuhan Kolak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
54. Dakika
Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında Zan Zuzek, sarı kart görüyor.
54. Dakika
Filip Krastev tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
52. Dakika
Sekou Koita ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.
50. Dakika
Göztepe takımında Heliton hakem Batuhan Kolak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
46. Dakika
Göztepe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Alexis Antunes çıkıyor ve yerine Filip Krastev oyuna giriyor.
46. Dakika
Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında oyuncu değişikliği; Oğulcan Ülgün oyundan çıkarken Matej Hanousek oyuna giren isim.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 0-1 sonuçlanıyor
42. Dakika
M'baye Niang altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
43. Dakika
Göztepe takımında Anthony Dennis hakem Batuhan Kolak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
43. Dakika
Sekou Koita ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.
43. Dakika
Dimitrios Goutas altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
43. Dakika
Sekou Koita ile Natura Dünyası Gençlerbirliği takımı köşe vuruşu kullanacak.
39. Dakika
Natura Dünyası Gençlerbirliği takımında Pedro Pereira, sarı kart görüyor.
39. Dakika
GOL! Novatus Miroshi penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
22. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Heliton, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
20. Dakika
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Oğulcan Ülgün için ofsayt bayrağı kalkıyor.
18. Dakika
Jeh ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
16. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Heliton, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
17. Dakika
Göztepe takımı korner kullanacak.
16. Dakika
Göztepe, Alexis Antunes ile köşe vuruşu kullanıyor.
4. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Henry Onyekuru, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
12. Dakika
Göztepe takımı Alexis Antunes ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Alexis Antunes tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
11. Dakika
Göztepe takımı korner kullanacak.
6. Dakika
Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Alexis Antunes
6. Dakika
Jeh rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
13:29
Natura Dünyası Gençlerbirliği - Göztepe maçının kadroları açıklandı.
09:00 - 04 Nisan 2026
Göztepe’nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis, bu sezon Trendyol Süper Lig’de sarı-kırmızılıların çıktığı 26 maçın tamamında 90 dakika görev alarak takımının en istikrarlı ismi oldu.
09:00 - 04 Nisan 2026
Futbol sahalarında eşine az rastlanır bir başarı öyküsü, Ankara’dan Lizbon’a uzandı. Gençlerbirliği’nin Portekizli file bekçisi Ricardo Velho, transferin son günü sessiz sedasız imza attığı Başkent ekibinden serüvenini, Portekiz Milli Takımı’na kadar taşıdı.
05:00 - 04 Nisan 2026
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray’ın Avrupa arenasındaki maç trafiği nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Göztepe karşılaşmasının ne zaman oynanacağını duyurdu.
05:00 - 04 Nisan 2026
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Göztepe maçı, bu sezonun en önemli maçlarından bir tanesi, eşik maçımız olarak bakıyorum" dedi.
