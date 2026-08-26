Beşiktaş'ta Felix Uduokhai Almanya yolcusu! İşte bonservisi

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Felix Uduokhai'nin geleceği netleşti. Daha önce Monza'ya transferi son anda gerçekleşmeyen 28 yaşındaki savunmacı, Almanya'ya dönerek Union Berlin'in yolunu tutmaya hazırlanıyor.

UDUOKHAI'NİN YENİ ADRESİ UNION BERLIN

Beşiktaş'ın takımda düşünmediği ve kendisine kulüp bulması istenen Uduokhai, Union Berlin ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağladı.

Alman stoperin, Bundesliga temsilcisiyle el sıkışmasının ardından transferin tamamlanması için son işlemlerin gerçekleştirildiği aktarıldı.

BUGÜN BEŞİKTAŞ'A VEDA EDECEK

Uduokhai'nin Union Berlin'e transferi konusunda Beşiktaş ile de anlaşmaya varıldığı belirtildi. Deneyimli savunmacının bugün siyah-beyazlı takımdaki arkadaşları ve kulüp çalışanlarıyla vedalaşması bekleniyor.

Böylece Uduokhai'nin kısa süre önce gündeme gelen Monza transferinin iptal edilmesinin ardından yeni durağı da belli olmuş oldu.

BEŞİKTAŞ'IN KASASINA 1,5 MİLYON EURO

Transferin mali detayları da belli oldu. Beşiktaş'ın Felix Uduokhai'nin Union Berlin'e transferinden 1,5 milyon euro bonservis geliri elde edeceği ifade edildi.

Siyah-beyazlılar, Alman futbolcuyu 2024-25 sezonunda Augsburg'dan kiralık olarak kadrosuna katmış, bir sezon sonra ise 5 milyon euro karşılığında bonservisini almıştı.

BEŞİKTAŞ FORMASIYLA 58 MAÇA ÇIKTI

Felix Uduokhai, Beşiktaş formasıyla toplam 58 resmi karşılaşmada görev yaptı. Alman stoper bu maçlarda takımına 1 asistlik katkı sağladı.

28 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlılarda geçirdiği dönemin ardından kariyerine yeniden Bundesliga'da devam edecek.