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Lyon'da maç öncesi büyük panik! Fenerbahçe taraftarı için karar...

Fenerbahçe’nin Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off rövanşı öncesi Fransız kulübü alarma geçti. Türk taraftarların tribünlerde çoğunluğu oluşturmasından endişe eden Lyon, en az 437 bileti iptal ederken karşılaşma yüksek riskli maç olarak değerlendirildi.

Lyon'da maç öncesi büyük panik! Fenerbahçe taraftarı için karar...
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa'da Lyon ile karşı karşıya gelecek. Kadıköy'deki ilk karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrılan sarı-lacivertliler, turu geçebilmek için deplasmanda galibiyet arayacak.

Fransız basınından Le Progres'in haberine göre Lyon yönetimi, karşılaşma öncesinde Türk taraftarların Groupama Stadyumu'nda çoğunluğu oluşturmasını önlemek için kapsamlı önlemler almaya başladı. Kulüp, tribünlerin büyük bölümünün Lyon taraftarlarıyla dolmasını hedefliyor. Bu doğrultuda özellikle yasa dışı yollarla gerçekleştirilen bilet satışlarının önüne geçilmesi için sıkı kontroller uygulanıyor. Lyon yönetiminin, deplasman tribünü dışında çok sayıda Fenerbahçe taraftarının yer alabileceği ihtimaline karşı da dikkatli davrandığı belirtildi.

2017'DEKİ BEŞİKTAŞ MAÇI ENDİŞE YARATIYOR

Lyon da maç öncesi büyük panik! Fenerbahçe taraftarı için karar... 1

Haberde, Lyon cephesinin en büyük kaygılarından birinin 13 Nisan 2017'de Beşiktaş ile oynanan karşılaşmada tribünlerde yaşanan olayların yeniden tekrarlanması olduğu aktarıldı. Fransız kulübü, geçmişte yaşanan gerginliklerin benzerinin Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya çıkmaması için güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

BİLETLERİ İPTAL EDİLDİ

Lyon da maç öncesi büyük panik! Fenerbahçe taraftarı için karar... 2

Lyon'un aldığı önlemler kapsamında, tribünlerden en az 437 biletin Fenerbahçeli taraftarlar tarafından satın alındığının tespit edildiği ve söz konusu biletlerin iptal edildiği kaydedildi.

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