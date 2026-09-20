(Özet) Orfa Yapı Pendikspor - Bodrum FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Muhammed Kiprit altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
90. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Devrim Şahin, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
90. Dakika
Ege Arslan ile Bodrum FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
90. Dakika
Rakip yarı alanın ortalarında Muhammed Kiprit topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
88. Dakika
Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Vincent Aboubakar çıkıyor ve yerine Devrim Şahin oyuna giriyor.
88. Dakika
Muhammed Kiprit yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.
85. Dakika
Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ege Bilsel çıkıyor ve yerine Elvir Gashijan oyuna giriyor.
85. Dakika
Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Sertkaya çıkıyor ve yerine Boran Başkan oyuna giriyor.
84. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Kiprit, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
83. Dakika
Orfa Yapı Pendikspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Damir Hrelja çıkıyor ve yerine Onuralp Çakıroğlu oyuna giriyor.
83. Dakika
Orfa Yapı Pendikspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Damir Hrelja çıkıyor ve yerine Erdem Gökçe oyuna giriyor.
82. Dakika
Orfa Yapı Pendikspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kerem Kalafat çıkıyor ve yerine Efehan Pekdemir oyuna giriyor.
82. Dakika
Bodrum FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Mustafa Erdilman tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
79. Dakika
Bodrum FK takımı korner kullanacak.
78. Dakika
Orfa Yapı Pendikspor takımında oyuncu değişikliği; Thuram oyundan çıkarken Muhammed Kiprit oyuna giren isim.
78. Dakika
Orfa Yapı Pendikspor takımında oyuncu değişikliği; Hakan Yeşil oyundan çıkarken Ismaila Manga oyuna giren isim.
77. Dakika
Bodrum FK için Vincent Aboubakar şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
77. Dakika
Bekir Karadeniz altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
72. Dakika
Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Florian Loshaj çıkıyor ve yerine Ege Arslan oyuna giriyor.
71. Dakika
Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tomas Moreira çıkıyor ve yerine Mustafa Erdilman oyuna giriyor.
70. Dakika
Ege Bilsel önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
69. Dakika
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Emrah Başsan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
65. Dakika
Orfa Yapı Pendikspor için Hakan Yeşil şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
65. Dakika
GOL! Orfa Yapı Pendikspor takımında golün adı Emrah Başsan.
63. Dakika
Orfa Yapı Pendikspor takımında oyuncu değişikliği; Samuel Abifade oyundan çıkarken Emrah Başsan oyuna giren isim.
57. Dakika
Bodrum FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Vincent Aboubakar tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
55. Dakika
Golün asistini yapan isim Berşan Yavuzay.
55. Dakika
GOL! Ege Bilsel Bodrum FK takımını öne geçiren golü atıyor.
54. Dakika
Damir Hrelja tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
54. Dakika
Orfa Yapı Pendikspor takımında Bekir Karadeniz hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
50. Dakika
Thuram altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
50. Dakika
Hakan Yeşil ile Orfa Yapı Pendikspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
49. Dakika
Bodrum FK takımı korner kullanacak.
48. Dakika
Bodrum FK için Vincent Aboubakar şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
38. Dakika
Bu dakikada Bodrum FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Fernando Andrade
39. Dakika
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada Thuram ofsayta yakalanıyor.
32. Dakika
Samuel Abifade ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
42. Dakika
Bu dakikada Orfa Yapı Pendikspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Damir Hrelja
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45. Dakika
Bekir Karadeniz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
44. Dakika
Samuel Abifade ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
43. Dakika
Orfa Yapı Pendikspor takımı korner kullanacak.
42. Dakika
Hakan Yeşil ile Orfa Yapı Pendikspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
36. Dakika
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Furkan Mehmet Doğan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
13. Dakika
Thuram, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
35. Dakika
Ahmet Özkaya altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
35. Dakika
Hakan Yeşil ile Orfa Yapı Pendikspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
22. Dakika
Rakip ceza sahası önünde bulunan Damir Hrelja ofsayta yakalanıyor.
21. Dakika
Thuram altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
10. Dakika
Orfa Yapı Pendikspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Furkan Mehmet Doğan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
10. Dakika
Orfa Yapı Pendikspor takımı korner kullanacak.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
15:59
Orfa Yapı Pendikspor - Bodrum FK maçının kadroları açıklandı.
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