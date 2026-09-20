SPOR

Kapat
(Özet) Orfa Yapı Pendikspor - Bodrum FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

(Özet) Orfa Yapı Pendikspor - Bodrum FK Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Orfa Yapı Pendikspor ve Bodrum FK arasında oynanan maçta, her iki takım da hücumda etkili olmasına rağmen, son dakikalara kadar skoru değiştiremedi ve 1-1 berabere kaldı.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports Max 1, TRT Spor
Stadyum Pendik Stadı
Hakem Direnç Tonusluoğlu
Orfa Yapı Pendikspor Orfa Yapı Pendikspor
1
MS
1
Bodrum FK Bodrum FK
55' Ege Bilsel65' Emrah Başsan
Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Muhammed Kiprit altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | BODRUM FK

Ceza sahası içinde topla buluşan Devrim Şahin, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

KORNER | BODRUM FK

Ege Arslan ile Bodrum FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

90. Dakika

OFSAYT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Rakip yarı alanın ortalarında Muhammed Kiprit topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

88. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BODRUM FK

Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Vincent Aboubakar çıkıyor ve yerine Devrim Şahin oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

88. Dakika

OFSAYT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Muhammed Kiprit yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

85. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BODRUM FK

Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ege Bilsel çıkıyor ve yerine Elvir Gashijan oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

85. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BODRUM FK

Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Yusuf Sertkaya çıkıyor ve yerine Boran Başkan oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

84. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Muhammed Kiprit, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Orfa Yapı Pendikspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Damir Hrelja çıkıyor ve yerine Onuralp Çakıroğlu oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

83. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Orfa Yapı Pendikspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Damir Hrelja çıkıyor ve yerine Erdem Gökçe oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

82. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Orfa Yapı Pendikspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kerem Kalafat çıkıyor ve yerine Efehan Pekdemir oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

82. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BODRUM FK

Bodrum FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Mustafa Erdilman tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

79. Dakika

KORNER | BODRUM FK

Bodrum FK takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Orfa Yapı Pendikspor takımında oyuncu değişikliği; Thuram oyundan çıkarken Muhammed Kiprit oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

78. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Orfa Yapı Pendikspor takımında oyuncu değişikliği; Hakan Yeşil oyundan çıkarken Ismaila Manga oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BODRUM FK

Bodrum FK için Vincent Aboubakar şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

77. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Bekir Karadeniz altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

72. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BODRUM FK

Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Florian Loshaj çıkıyor ve yerine Ege Arslan oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

71. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | BODRUM FK

Bodrum FK takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Tomas Moreira çıkıyor ve yerine Mustafa Erdilman oyuna giriyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

70. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BODRUM FK

Ege Bilsel önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

69. Dakika

OFSAYT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Emrah Başsan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Orfa Yapı Pendikspor için Hakan Yeşil şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

65. Dakika

GOL | ORFA YAPI PENDİKSPOR

GOL! Orfa Yapı Pendikspor takımında golün adı Emrah Başsan.

Canlı Maç Anlatımı icon

63. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Orfa Yapı Pendikspor takımında oyuncu değişikliği; Samuel Abifade oyundan çıkarken Emrah Başsan oyuna giren isim.

Canlı Maç Anlatımı icon

57. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BODRUM FK

Bodrum FK takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Vincent Aboubakar tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

ASİST | BODRUM FK

Golün asistini yapan isim Berşan Yavuzay.

Canlı Maç Anlatımı icon

55. Dakika

GOL | BODRUM FK

GOL! Ege Bilsel Bodrum FK takımını öne geçiren golü atıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

54. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Damir Hrelja tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

54. Dakika

SARI KART | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Orfa Yapı Pendikspor takımında Bekir Karadeniz hakem Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

50. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Thuram altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

50. Dakika

KORNER | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Hakan Yeşil ile Orfa Yapı Pendikspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

49. Dakika

KORNER | BODRUM FK

Bodrum FK takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

48. Dakika

İSABETLİ ŞUT | BODRUM FK

Bodrum FK için Vincent Aboubakar şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

38. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | BODRUM FK

Bu dakikada Bodrum FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Fernando Andrade

Canlı Maç Anlatımı icon

39. Dakika

OFSAYT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada Thuram ofsayta yakalanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

32. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Samuel Abifade ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Bu dakikada Orfa Yapı Pendikspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Damir Hrelja

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

Canlı Maç Anlatımı icon

45. Dakika

İSABETLİ ŞUT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Bekir Karadeniz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

44. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Samuel Abifade ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

43. Dakika

KORNER | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Orfa Yapı Pendikspor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

42. Dakika

KORNER | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Hakan Yeşil ile Orfa Yapı Pendikspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

36. Dakika

OFSAYT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Furkan Mehmet Doğan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

13. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Thuram, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

35. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Ahmet Özkaya altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

35. Dakika

KORNER | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Hakan Yeşil ile Orfa Yapı Pendikspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

22. Dakika

OFSAYT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Rakip ceza sahası önünde bulunan Damir Hrelja ofsayta yakalanıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

21. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Thuram altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

10. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Orfa Yapı Pendikspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Furkan Mehmet Doğan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

Canlı Maç Anlatımı icon

10. Dakika

KORNER | ORFA YAPI PENDİKSPOR

Orfa Yapı Pendikspor takımı korner kullanacak.

Canlı Maç Anlatımı icon

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

15:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Orfa Yapı Pendikspor - Bodrum FK maçının kadroları açıklandı.

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İspanya Real Madrid maçı sonrası karıştı! Mourinho'dan olay yaratan sözlerİspanya Real Madrid maçı sonrası karıştı! Mourinho'dan olay yaratan sözler
İstanbulspor, Elvin Mendy’nin sağlık durumunu açıkladıİstanbulspor, Elvin Mendy’nin sağlık durumunu açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.