(Özet) Özbelsan Sivasspor - Esenler Erokspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Özbelsan Sivasspor: 1 - Esenler Erokspor: 3
90. Dakika
GOL! Yunus Emre Gedik ile Esenler Erokspor farkı 2'ye çıkarıyor.
71. Dakika
Esenler Erokspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Enes Alıç tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
90. Dakika
Valon Ethemi ile Özbelsan Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
69. Dakika
Berat Luş, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
88. Dakika
Valon Ethemi, gol pasını veren isim.
88. Dakika
GOL! Daniel Avramovski, farkı 1'e indiren golü atıyor.
86. Dakika
Esenler Erokspor, Mikail Okyar ile köşe vuruşu kullanıyor.
85. Dakika
Esenler Erokspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Hayrullah Bilazer çıkıyor ve yerine Eray Korkmaz oyuna giriyor.
85. Dakika
Esenler Erokspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Guelor Kanga çıkıyor ve yerine Alper Karaman oyuna giriyor.
85. Dakika
Özbelsan Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Emirhan Başyiğit oyundan çıkarken Mert Çelik oyuna giren isim.
83. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Hamza Catakovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
79. Dakika
Esenler Erokspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Hamza Catakovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
77. Dakika
Esenler Erokspor takımında oyuncu değişikliği; Berat Luş oyundan çıkarken Yunus Emre Gedik oyuna giren isim.
78. Dakika
Esenler Erokspor takımında oyuncu değişikliği; Ryan Jack oyundan çıkarken Ömer Faruk Beyaz oyuna giren isim.
73. Dakika
Özbelsan Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Jonathan Okoronkwo oyundan çıkarken Aliou Badji oyuna giren isim.
73. Dakika
Valon Ethemi ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
60. Dakika
Emirhan Başyiğit altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
61. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Aly Malle, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
61. Dakika
Özbelsan Sivasspor, Murat Paluli ile köşe vuruşu kullanıyor.
59. Dakika
Valon Ethemi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
55. Dakika
Esenler Erokspor, Guelor Kanga ile köşe vuruşu kullanıyor.
53. Dakika
Daniel Avramovski altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
53. Dakika
Özbelsan Sivasspor takımı korner kullanacak.
51. Dakika
Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.
46. Dakika
Özbelsan Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Mehmet Feyzi Yıldırım oyundan çıkarken Uğur Çiftçi oyuna giren isim.
46. Dakika
Özbelsan Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Bekir Turaç Böke oyundan çıkarken Daniel Avramovski oyuna giren isim.
46. Dakika
Özbelsan Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Okan Erdoğan oyundan çıkarken Aly Malle oyuna giren isim.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
10. Dakika
Ceza sahasında Valon Ethemi topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
45. Dakika
Maçın ilk yarısı 0-2 sonuçlanıyor
45. Dakika
Berat Luş, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
33. Dakika
GOL! Guelor Kanga takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.
31. Dakika
Özbelsan Sivasspor takımında Valon Ethemi, sarı kart görüyor.
28. Dakika
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Jonathan Okoronkwo
28. Dakika
Guelor Kanga, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
26. Dakika
Esenler Erokspor takımında Hayrullah Bilazer hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
25. Dakika
Esenler Erokspor takımında Onur Ulaş hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
24. Dakika
Golün asistini yapan isim Mikail Okyar.
24. Dakika
Esenler Erokspor, Enes Alıç ile köşe vuruşu kullanıyor.
24. Dakika
GOL! Onur Ulaş Esenler Erokspor takımını öne geçiren golü atıyor.
22. Dakika
Guelor Kanga, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
14. Dakika
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Valon Ethemi için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
5. Dakika
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Berat Luş için ofsayt bayrağı kalkıyor.
3. Dakika
Bekir Turaç Böke altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
1. Dakika
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
14:59
Özbelsan Sivasspor - Esenler Erokspor maçının kadroları açıklandı.
