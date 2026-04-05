(Özet) Özbelsan Sivasspor - Esenler Erokspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
Esenler Erokspor, Özbelsan Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Maç, Sivasspor'un stadyumunda oynandı ve hakem Ali Şansalan düdüğünü çaldı. Erokspor'un gollerinde Guelor Kanga ve Yunus Emre Gedik öne çıktı.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş TRT Spor, beIN Sports Max 1
Stadyum BG Grup 4 Eylül Stadyumu
Hakem Ali Şansalan
Özbelsan Sivasspor Özbelsan Sivasspor
1
MS
3
Esenler Erokspor Esenler Erokspor
24' Onur Ulaş33' Guelor Kanga90' Yunus Emre Gedik88' Daniel Avramovski
90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Özbelsan Sivasspor: 1 - Esenler Erokspor: 3

90. Dakika

GOL | ESENLER EROKSPOR

GOL! Yunus Emre Gedik ile Esenler Erokspor farkı 2'ye çıkarıyor.

71. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Enes Alıç tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

90. Dakika

KORNER | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Valon Ethemi ile Özbelsan Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

69. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ESENLER EROKSPOR

Berat Luş, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

88. Dakika

ASİST | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Valon Ethemi, gol pasını veren isim.

88. Dakika

GOL | ÖZBELSAN SİVASSPOR

GOL! Daniel Avramovski, farkı 1'e indiren golü atıyor.

86. Dakika

KORNER | ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor, Mikail Okyar ile köşe vuruşu kullanıyor.

85. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Hayrullah Bilazer çıkıyor ve yerine Eray Korkmaz oyuna giriyor.

85. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Guelor Kanga çıkıyor ve yerine Alper Karaman oyuna giriyor.

85. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Özbelsan Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Emirhan Başyiğit oyundan çıkarken Mert Çelik oyuna giren isim.

83. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | ESENLER EROKSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Hamza Catakovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

79. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Hamza Catakovic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

77. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor takımında oyuncu değişikliği; Berat Luş oyundan çıkarken Yunus Emre Gedik oyuna giren isim.

78. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor takımında oyuncu değişikliği; Ryan Jack oyundan çıkarken Ömer Faruk Beyaz oyuna giren isim.

73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Özbelsan Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Jonathan Okoronkwo oyundan çıkarken Aliou Badji oyuna giren isim.

73. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Valon Ethemi ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

60. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Emirhan Başyiğit altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

61. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Aly Malle, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

61. Dakika

KORNER | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Özbelsan Sivasspor, Murat Paluli ile köşe vuruşu kullanıyor.

59. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Valon Ethemi rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

55. Dakika

KORNER | ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor, Guelor Kanga ile köşe vuruşu kullanıyor.

53. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Daniel Avramovski altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

53. Dakika

KORNER | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Özbelsan Sivasspor takımı korner kullanacak.

51. Dakika

KORNER | ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor takımı korner kullanacak.

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Özbelsan Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Mehmet Feyzi Yıldırım oyundan çıkarken Uğur Çiftçi oyuna giren isim.

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Özbelsan Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Bekir Turaç Böke oyundan çıkarken Daniel Avramovski oyuna giren isim.

46. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Özbelsan Sivasspor takımında oyuncu değişikliği; Okan Erdoğan oyundan çıkarken Aly Malle oyuna giren isim.

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

10. Dakika

OFSAYT | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Ceza sahasında Valon Ethemi topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

45. Dakika

İLK YARI SONU

Maçın ilk yarısı 0-2 sonuçlanıyor

45. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ESENLER EROKSPOR

Berat Luş, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

33. Dakika

PENALTI GOLÜ | ESENLER EROKSPOR

GOL! Guelor Kanga takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.

31. Dakika

SARI KART | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Özbelsan Sivasspor takımında Valon Ethemi, sarı kart görüyor.

28. Dakika

OFSAYT | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Jonathan Okoronkwo

28. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ESENLER EROKSPOR

Guelor Kanga, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

26. Dakika

SARI KART | ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor takımında Hayrullah Bilazer hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

25. Dakika

SARI KART | ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor takımında Onur Ulaş hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

24. Dakika

ASİST | ESENLER EROKSPOR

Golün asistini yapan isim Mikail Okyar.

24. Dakika

KORNER | ESENLER EROKSPOR

Esenler Erokspor, Enes Alıç ile köşe vuruşu kullanıyor.

24. Dakika

GOL | ESENLER EROKSPOR

GOL! Onur Ulaş Esenler Erokspor takımını öne geçiren golü atıyor.

22. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ESENLER EROKSPOR

Guelor Kanga, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

14. Dakika

OFSAYT | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kaleyi çaprazdan gören bir noktada bulunan Valon Ethemi için yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

5. Dakika

OFSAYT | ESENLER EROKSPOR

Rakip ceza sahasının sol köşesinde Berat Luş için ofsayt bayrağı kalkıyor.

3. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | ÖZBELSAN SİVASSPOR

Bekir Turaç Böke altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

14:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Özbelsan Sivasspor - Esenler Erokspor maçının kadroları açıklandı.

