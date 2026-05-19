Sergen Yalçın sonrası İbrahim Üzülmez'den Beşiktaş'a mesaj: "Çağırırlarsa paraya bakmam"

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların resmi olarak ayrılmasının ardından yeni hoca arayışları tüm hızıyla sürerken, siyah-beyazlı camianın sembol isimlerinden İbrahim Üzülmez'den çok konuşulacak bir çıkış geldi.

EFSANE KAPTAN GÖREVE HAZIR

Siyah-beyazlı formayı yıllarca terleten ve taraftarın sevgilisi olan deneyimli teknik adam, kulübün içinde bulunduğu bu zorlu süreçte omuz vermeye hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Beşiktaş yönetiminin yeni teknik direktör arayışında olduğu dönemde elini taşın altına sokmaktan çekinmeyeceğini vurgulayan İbrahim Üzülmez, yönetime ve camiaya açık bir mesaj gönderdi.

"ÇAĞIRIRLARSA PARAYA BAKMAM"

Her fırsatta Beşiktaş'a olan derin sevgisini ve aidiyetini dile getiren efsane isim, siyah-beyazlı kulübün kapısından içeri girmek için hiçbir maddi şart öne sürmeyeceğinin altını çizdi. Üzülmez, yönetimin kendisini göreve çağırması durumunda kesinlikle para konuşmayacağını ve Beşiktaş'ın başarısı için seve seve görev yapacağını ifade ederek taraftarlardan büyük takdir topladı.