Sergen Yalçın'dan Beşiktaş'a 250 milyon TL'lik jest

Beşiktaş ile yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın, kulüpten tazminat talep etmeyerek yaklaşık 250 milyon TL'lik alacağından vazgeçti.

Emre Şen

Süper Lig devi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasının yankıları sürerken, deneyimli çalıştırıcının siyah-beyazlı kulübe yaptığı tarihi maddi fedakarlık ortaya çıktı. Ayrılık sürecinde yönetime zorluk çıkarmayan başarılı teknik adamın tavrı camiada büyük takdir topladı.

TAZMİNAT İSTEMEDİ, 250 MİLYON TL'Yİ BIRAKTI

Siyah-beyazlı kulüpteki görevinden ayrılan Sergen Yalçın'ın, sözleşmesinden doğan yaklaşık 250 milyon TL'lik devasa alacağından tek kalemde vazgeçtiği öğrenildi. Ayrılık sürecinde kulüpten hiçbir şekilde tazminat veya kalan maaşlarını talep etmeyen tecrübeli teknik adamın masada sergilediği bu net duruş, Beşiktaş camiasında geniş bir yankı uyandırdı ve taraftarlardan büyük alkış aldı.

"BİZ BEŞİKTAŞLIYIZ, BİZE YAKIŞMAZ"

Aldığı bu tarihi kararın ardından çarpıcı açıklamalarda bulunan Yalçın, kulübe olan aidiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. "Başka hoca maaş alır ama biz almayız. Biz Beşiktaşlıyız, bize yakışmaz" ifadelerini kullanan başarılı çalıştırıcı, geçmişte de siyah-beyazlı camia için benzer bir fedakarlık yaptığını hatırlatarak, "2021'de giderken de 1.5 milyon dolar bıraktım" sözleriyle armaya olan bağlılığını vurguladı.

