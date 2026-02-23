CANLI | Özbelsan Sivasspor - Sakaryaspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 23 Şubat 2026
23 Şubat 2026'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda Özbelsan Sivasspor, sakatlık sorunlarıyla boğuşan Sakaryaspor'u konuk edecek. Hakem Gürcan Hasova'nın yöneteceği bu mücadelede, her iki takım da üç puan için mücadele edecek.
