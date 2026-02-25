SPOR

Sakaryaspor'da Caner Erkin depremi! 12 maçta 4 kırmızı kart sabırları taşırdı, ipler resmen koptu!

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk parolasıyla yola çıkmasına rağmen kümede kalma savaşı veren Sakaryaspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti! Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan tecrübeli sol bek Caner Erkin'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi. Ayrılığın perde arkasında ise deneyimli yıldızın 12 maçta gördüğü 4 kırmızı kartla takımını sürekli yalnız bırakması yatıyor!

Sakaryaspor'da Caner Erkin depremi! 12 maçta 4 kırmızı kart sabırları taşırdı, ipler resmen koptu!
Emre Şen
Caner Erkin

Caner Erkin

TR Türkiye
Yaş: 38 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sakaryaspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol 1. Lig'de bu sezon hedeflerinin çok uzağında kalarak kümede kalma mücadelesi veren Sakaryaspor'da fatura kesilmeye başlandı. Sezon başında flaş bir hamleyle kadroya katılan ve şampiyonluk yolunda takımın en önemli kozlarından biri olması beklenen tecrübeli sol bek Caner Erkin ile yollar resmen ayrıldı.

12 MAÇTA 4 KIRMIZI KART: BU DÜNYA REKORU

Sakaryaspor da Caner Erkin depremi! 12 maçta 4 kırmızı kart sabırları taşırdı, ipler resmen koptu! 1

Sakaryaspor formasıyla yeşil sahaya çıktığı andan itibaren agresif tavırlarıyla dikkat çeken 37 yaşındaki deneyimli futbolcunun bu macerası, yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir kart istatistiğiyle son buldu.

Takımının bu zorlu süreçte en çok ihtiyaç duyduğu anlarda sahada olmak yerine kart cezalarıyla tribüne çıkan Caner Erkin, görev aldığı sadece 12 maçta tam 4 kez kırmızı kart görerek inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Yıldız oyuncunun takımını kritik maçlarda eksik bırakması, yönetimin ve teknik heyetin sabrını taşıran son damla oldu.

SAKARYASPOR'DAN RESMİ FESİH AÇIKLAMASI GELDİ

Sakaryaspor da Caner Erkin depremi! 12 maçta 4 kırmızı kart sabırları taşırdı, ipler resmen koptu! 2

Yeşil-siyahlı kulüp, taraftarların da eleştiri oklarının hedefi haline gelen Caner Erkin ile yolların ayrıldığını resmi kanallardan duyurdu. Kulüpten yapılan o kısa ve net açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Anahtar Kelimeler:
Sakaryaspor Caner Erkin
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Şayet futbolda iş bilmez, beceriksiz, niyeti bozuk hakemler de bir makamdan sarı ve kırmızı kart görselerdi, yani böyle bir kural olsaydı Caner şimdi futbol oynuyor olacaktı. Hakemlerin özellikle Caner'e kafayı taktıkları kanısındayım.
kırmızı kart bahsi .....varmıdır
@1976sarikanarya Güzel ve can alıcı bir soru... TFF Yetkilileri versinler cevabını da.
Caner erkin mi? futbolcu mu o?
