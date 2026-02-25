Sakaryaspor'da Caner Erkin depremi! 12 maçta 4 kırmızı kart sabırları taşırdı, ipler resmen koptu!

Trendyol 1. Lig'de bu sezon hedeflerinin çok uzağında kalarak kümede kalma mücadelesi veren Sakaryaspor'da fatura kesilmeye başlandı. Sezon başında flaş bir hamleyle kadroya katılan ve şampiyonluk yolunda takımın en önemli kozlarından biri olması beklenen tecrübeli sol bek Caner Erkin ile yollar resmen ayrıldı.

12 MAÇTA 4 KIRMIZI KART: BU DÜNYA REKORU

Sakaryaspor formasıyla yeşil sahaya çıktığı andan itibaren agresif tavırlarıyla dikkat çeken 37 yaşındaki deneyimli futbolcunun bu macerası, yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir kart istatistiğiyle son buldu.

Takımının bu zorlu süreçte en çok ihtiyaç duyduğu anlarda sahada olmak yerine kart cezalarıyla tribüne çıkan Caner Erkin, görev aldığı sadece 12 maçta tam 4 kez kırmızı kart görerek inanılmaz bir istatistiğe imza attı. Yıldız oyuncunun takımını kritik maçlarda eksik bırakması, yönetimin ve teknik heyetin sabrını taşıran son damla oldu.

SAKARYASPOR'DAN RESMİ FESİH AÇIKLAMASI GELDİ

Yeşil-siyahlı kulüp, taraftarların da eleştiri oklarının hedefi haline gelen Caner Erkin ile yolların ayrıldığını resmi kanallardan duyurdu. Kulüpten yapılan o kısa ve net açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sezon başında kadromuza kattığımız profesyonel futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."