CANLI | Paide Linnameeskond - FC Hegelmann maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 16 Temmuz 2026
16 Temmuz 2026'da Parnu Rannastaadion'da, Paide Linnameeskond ve FC Hegelmann önemli bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Hakem Stojanche Trpchevski'nin yöneteceği bu mücadele futbol severler için heyecan dolu anlar sunacak.
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