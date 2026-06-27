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CANLI | Panama - İngiltere maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Haziran 2026
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CANLI | Panama - İngiltere maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Haziran 2026

2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda son hafta heyecanı yaşanıyor. Grupta 4 puanla lider durumda bulunan İngiltere, puansız son sıradaki Panama karşısında liderliği koruyarak Son 32 Turu'na yükselmeyi hedeflerken, Panama ise turnuvaya galibiyetle veda etmek için sahaya çıkıyor. Peki Panama - İngiltere maçı saat kaçta ve hangi kanalda? İşte yanıtı...

Burak Kavuncu

22:59

KADROLAR AÇIKLANDI !

Panama - İngiltere maçının kadroları açıklandı.

Maç önü

İLK 11'LER AÇIKLANDI!

Panama: Mosquera, Murillo, Cordoba, Escobar, Harvey, Andrade, Gutierrez, Martinez, Rodriguez, Barcenas, Tomas Rodriguez.

İngiltere: Pickford, Konsa, Quansah, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rogers, Bellingham, Saka, Rashford, Kane.

Maç önü

PANAMA-İNGİLTERE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA? NE ZAMAN?

Grupta 4 puanla lider durumda bulunan İngiltere, puansız son sıradaki Panama karşısında liderliği koruyarak Son 32 Turu'na yükselmeyi hedeflerken, Panama ise turnuvaya galibiyetle veda etmek için sahaya çıkıyor. Kritik mücadele gruptaki kaderi belirleyecek. Maç TRT 1'den canlı ekranlara getirilecek.

Maç önü

İNGİLTERE MİLLİ TAKIMINA DÜNYA KUPASI'NDA HIRSIZLIK ŞOKU!

CANLI | Panama - İngiltere maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Haziran 2026 1
2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere Milli Takımı büyük bir hırsızlık olayıyla sarsıldı. Kansas'taki kamp merkezine taşınan ekipmanların büyük bölümünün kaybolduğu, yıldız futbolcuların kramponlarından antrenman toplarına kadar birçok malzemenin çalındığı öne sürüldü.

Maç önü

İNGİLTERE, SAKATLANAN LİVRAMENTO’NUN YERİNE CHALOBAH’I KADROYA ALDI

CANLI | Panama - İngiltere maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Haziran 2026 2
İngiltere Milli Futbol Takımı, Tino Livramento’nun sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası kadrosundan çıkarıldığını, yerine ise Trevoh Chalobah’ın davet edildiğini açıkladı.

Maç önü

İNGİLTERE'DEN GOL ŞOV! HIRVATİSTAN'I 4 GOLLE GEÇTİLER

CANLI | Panama - İngiltere maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Haziran 2026 3
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu'nda gol düellosuna sahne olan mücadelede İngiltere, Hırvatistan'ı 4-2 mağlup etti. Harry Kane'in 12 ve 42. dakikalarda attığı gollerle öne geçen İngiltere, Hırvatistan'ın Martin Baturina (36') ve Petar Musa'nın (45+5') gollerine rağmen sahadan galibiyetle ayrıldı. İkinci yarının hemen başında Jude Bellingham (47') farkı yeniden açarken, son sözü Marcus Rashford (85') söyledi ve İngilizler Dünya Kupası'na 4-2'lik zaferle başladı.

Maç önü

GOL DÜELLOSUNDA SAHNE İNGİLTERE'DEN HARRY KANE'İN! BALLON D'OR'A GÖZ KIRPTI

CANLI | Panama - İngiltere maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Haziran 2026 4
Dünya Kupası sahnesinde futbolseverler unutamayacakları bir ilk yarı izledi. İngiltere ile Hırvatistan’ın kozlarını paylaştığı dev mücadelede adeta gol yağmuru yaşandı.

Maç önü

GANALI BÜYÜCÜDEN HARRY KANE HAMLESİ! İNGİLTERE MAÇI ÖNCESİ LANETLEDİ

CANLI | Panama - İngiltere maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Haziran 2026 5
İngiltere ile Gana arasında oynanacak Dünya Kupası mücadelesi öncesinde Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'ın açıklamaları gündem yarattı. Daha önce Cristiano Ronaldo hakkında ortaya attığı iddialarla adından söz ettiren Bonsam, bu kez Harry Kane'i durdurmak için ritüeller gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Maç önü

GANA'DAN İNGİLTERE'YE GEÇİT YOK! HESAPLAR SON HAFTAYA KALDI

CANLI | Panama - İngiltere maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Haziran 2026 6
2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu mücadelesinde İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Karşılıklı ataklara sahne olan mücadelede iki takım da aradığı golü bulamazken, sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından gruptaki dengeler değişmezken, üst tur hesapları son hafta maçlarına taşındı.

Maç önü

(ÖZET) PANAMA İÇİN DRAMATİK SON! GANA 3 PUANI SON DAKİKADA ALDI

CANLI | Panama - İngiltere maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Haziran 2026 7
2026 Dünya Kupası L Grubu maçında Gana, Panama'yı 90+5. dakikada Yirenkyi'nin golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç boyunca Gana karşısında dirençli bir performans gösteren Panama, son dakikalarda yediği gol ile adeta yıkıldı. Gana ise Hırvatistan'ın İngiltere'ye kaybettiği gece aldığı 3 puanla önemli bir avantaj elde etti.

Maç önü

GANALI BÜYÜCÜNÜN KEHANETİ TUTTU MU? KANE'İN KAÇIRDIĞI GOL GÜNDEM OLDU

CANLI | Panama - İngiltere maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Haziran 2026 8
İngiltere ile Gana arasında golsüz sona eren karşılaşmanın ardından gözler Harry Kane'e çevrildi. Maç öncesinde Ganalı şaman Nana Kwaku Bonsam'ın yıldız golcü hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme gelirken, Kane'in kaçırdığı net fırsatlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Maç önü

HIRVATİSTAN PANAMA'YI TEK GOLLE GEÇTİ! 1 GOL ATTI 3 PUAN ALDI

CANLI | Panama - İngiltere maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 28 Haziran 2026 9
Panama ve Hırvatistan takımları, 2026 FIFA Dünya Kupası L Grubu mücadelesinde karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta, Hırvatistan 1-0'lık skorla galip gelmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Panamá
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