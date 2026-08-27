CANLI | Partizan - Getafe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Ağustos 2026
27 Ağustos 2026 tarihinde FK Partizan Stadium'da gerçekleşecek olan Partizan - Getafe maçı, futbolseverler için büyük bir heyecan vaadediyor. Hakem Urs Schnyder'ın yöneteceği bu önemli karşılaşma, iki takım için de kritik bir mücadele olacak.
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