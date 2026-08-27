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CANLI | Partizan - Getafe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Ağustos 2026
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CANLI | Partizan - Getafe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Ağustos 2026

27 Ağustos 2026 tarihinde FK Partizan Stadium'da gerçekleşecek olan Partizan - Getafe maçı, futbolseverler için büyük bir heyecan vaadediyor. Hakem Urs Schnyder'ın yöneteceği bu önemli karşılaşma, iki takım için de kritik bir mücadele olacak.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

StadyumFK Partizan Stadium
HakemUrs Schnyder
Partizan Partizan
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Getafe Getafe

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