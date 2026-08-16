Trabzonspor-Ferencvaros Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimilerimizden Trabzonspor play-off turu ilk maçında evinde Ferencvaros ile karşılaşıyor. Futbolseverler ise karşılaşmaya dair yayın bilgisi aramaya başladı. İşte maçın saati, günü ve yayın bilgisi...

TRABZONSPOR-FERENCVAROS AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros ile oynayacağı eşleşmenin maç programı belli oldu. Bordo-mavililer, ilk karşılaşmada 20 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de rakibini konuk edecek ve mücadele ATV ekranlarından naklen, şifresiz yayınlanacak.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Eşleşmenin ikinci ayağı ise 27 Ağustos Perşembe günü saat 21.30'da Ferencvaros'un sahasında oynanacak. Rövanş mücadelesi de ATV'den şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Turu geçen takım adını UEFA Avrupa Ligi'nde lig etabına yazdıracak.