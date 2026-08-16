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Erzurumspor'dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole sert tepki! “Niyetiniz Yapay”

Amedspor-Erzurumspor karşılaşmasının henüz 3. dakikasında yaşanan gol pozisyonu tartışma yarattı. Fernando Andrade'nin fileleri havalandırdığı gol, topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edilirken Erzurumspor cephesinden karara sert tepki geldi.

Erzurumspor'dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole sert tepki! “Niyetiniz Yapay”
Burak Kavuncu

Amedspor deplasmanında Fernando Andrade'nin 3. dakikada attığı gol, topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Erzurumspor, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla karara tepki gösterdi.

ANDRADE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Erzurumspor dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole sert tepki! “Niyetiniz Yapay” 1

Trendyol 1. Lig'de Amedspor ile Erzurumspor arasındaki karşılaşmada tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Mücadelenin henüz 3. dakikasında Fernando Andrade, Erzurumspor'u öne geçiren golü kaydetti.

Ancak gol, Andrade'nin topu eliyle kontrol ederek avantaj sağladığı gerekçesiyle iptal edildi.

ERZURUMSPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Golün iptal edilmesinin ardından Erzurumspor cephesinden karara yönelik sert bir paylaşım geldi.

Mavi-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Konum doğal, niyetiniz yapay.” ifadelerini kullandı.

Bu paylaşım kısa sürede dikkat çekerken, Erzurumspor'un iptal edilen gole yönelik tepkisi gündeme damga vurdu.

İLK YARI GOLSÜZ TAMAMLANDI

Karşılaşmada iptal edilen golün ardından başka gol sesi çıkmadı. Amedspor ile Erzurumspor arasındaki mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İptal edilen gol ise mücadelenin ilk yarısının en çok konuşulan anı oldu.

AMEDSPOR'DAN 3 GOLLÜ GALİBİYET

Erzurumspor dan Amedspor maçındaki iptal edilen gole sert tepki! “Niyetiniz Yapay” 2

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinin karşı karşıya geldiği mücadelede Amed Sportif, Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı. Diyarbakır temsilcisinin gollerini 53 ve 61. dakikalarda Dia Saba, 70. dakikada ise Gökhan Gül kaydetti. Karşılaşmada ayrıca Erzurumspor'un 2, Amed Sportif'in ise 1 golü geçersiz sayılırken, Amed Sportif farklı galibiyetle sezona önemli bir başlangıç yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
amedspor erzurumspor
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