CANLI | PSG - Başakşehir

Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda altıncı ve son maçında Fransa’nın Paris Saint-Germain takımına konuk oluyor.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 23.00'te bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

PSG'nin 11'i: Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Verratti, Danilo, Paredes, Rafinha, Mbappe, Neymar.

Başakşehir'in 11'i: Mert, Rafael, Ponck, Mahmut, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, İrfan Can, Berkay, Deniz, Crivelli, Gulbrandsen.

İKİ EKSİK VAR

Grubun diğer maçında Leipzig ve Manchester United Almanya’da karşı karşıya gelecek. Turuncu-Lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Okan Buruk ve öğrencileri iddiası kalmasa da ülke puanına katkı yapabilmek adına mücadele verecek. Başakşehir kazanırsa ülke puanına 400, beraber kalırsa 200 puanlık bir kazanç sağlayacak.