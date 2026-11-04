CANLI | PSV Eindhoven - Club Brugge maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 04 Kasım 2026
4 Kasım 2026 tarihinde Philips-Stadion'da gerçekleşecek PSV Eindhoven - Club Brugge maçı, iki takım için büyük bir öneme sahip. Bu karşılaşma, Avrupa futbolu sahnesinde önemli bir mücadeleye tanıklık edecek.
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