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CANLI | PSV Eindhoven - Club Brugge maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 04 Kasım 2026
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CANLI | PSV Eindhoven - Club Brugge maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 04 Kasım 2026

4 Kasım 2026 tarihinde Philips-Stadion'da gerçekleşecek PSV Eindhoven - Club Brugge maçı, iki takım için büyük bir öneme sahip. Bu karşılaşma, Avrupa futbolu sahnesinde önemli bir mücadeleye tanıklık edecek.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş tabii Spor
Stadyum Philips-Stadion
PSV Eindhoven PSV Eindhoven
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Club Brugge Club Brugge

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Anahtar Kelimeler:
Club Brugge PSV
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