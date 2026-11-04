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Sosyal medya bu istatistiği konuşuyor! Batrakov, Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı RAMS Park'ta 2-0 mağlup ederken gecenin kahramanı Aleksey Batrakov oldu. Alman temsilcisine karşı üç dakika içinde iki kez ağları havalandıran genç yıldız, Avrupa futbolunda çok konuşulacak bir istatistiğe imza attı.

Alexey Batrakov

Alexey Batrakov

RUS Rusya
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sosyal medya bu istatistiği konuşuyor! Batrakov, Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, Stuttgart karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole ulaştı. Rus futbolcunun Devler Ligi tarihinin iki efsane ismi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktığı istatistik sosyal medyada gündem oldu.

STUTTGART KARŞISINDA 3 DAKİKADA 2 GOL!

Sosyal medya bu istatistiği konuşuyor! Batrakov, Messi ve Ronaldo yu geride bıraktı 1

Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray'da Aleksey Batrakov, 12. dakikada takımını öne geçirdi. Rus yıldız, yalnızca üç dakika sonra bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti ve Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetinde başrolü oynadı.

BARCELONA VE LILLE'İ DE BOŞ GEÇMEDİ!

Sosyal medya bu istatistiği konuşuyor! Batrakov, Messi ve Ronaldo yu geride bıraktı 2

Batrakov, Stuttgart karşılaşmasından önce Barcelona ve Lille maçlarında da gol sevinci yaşamıştı. Alman ekibine karşı kaydettiği iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını dört maça dört gol olarak taşıyan 21 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında da zirveye ortak oldu.

MESSI VE RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI!

Sosyal medya bu istatistiği konuşuyor! Batrakov, Messi ve Ronaldo yu geride bıraktı 3

Sosyal medyada paylaşılan istatistik ise büyük ses getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole ulaşmak için gereken maç sayısında Batrakov, futbol tarihinin iki efsane ismini geride bıraktı:

-Aleksey Batrakov: 4 maç
-Lionel Messi: 13 maç

  • Cristiano Ronaldo: 30 maç

Batrakov'un yalnızca dört karşılaşmada bu sayıya ulaşması, genç yıldızın Avrupa sahnesindeki etkileyici başlangıcını gözler önüne serdi.

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Cristiano Ronaldo VfB Stuttgart Lionel Messi galatasaray şampiyonlar ligi Aleksey Batrakov
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