Sosyal medya bu istatistiği konuşuyor! Batrakov, Messi ve Ronaldo'yu geride bıraktı

Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov, Stuttgart karşısında attığı iki golle Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole ulaştı. Rus futbolcunun Devler Ligi tarihinin iki efsane ismi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktığı istatistik sosyal medyada gündem oldu.

STUTTGART KARŞISINDA 3 DAKİKADA 2 GOL!

Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı konuk eden Galatasaray'da Aleksey Batrakov, 12. dakikada takımını öne geçirdi. Rus yıldız, yalnızca üç dakika sonra bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye yükseltti ve Galatasaray'ın 2-0'lık galibiyetinde başrolü oynadı.

BARCELONA VE LILLE'İ DE BOŞ GEÇMEDİ!

Batrakov, Stuttgart karşılaşmasından önce Barcelona ve Lille maçlarında da gol sevinci yaşamıştı. Alman ekibine karşı kaydettiği iki golle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını dört maça dört gol olarak taşıyan 21 yaşındaki futbolcu, gol krallığı yarışında da zirveye ortak oldu.

MESSI VE RONALDO'YU GERİDE BIRAKTI!

Sosyal medyada paylaşılan istatistik ise büyük ses getirdi. Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole ulaşmak için gereken maç sayısında Batrakov, futbol tarihinin iki efsane ismini geride bıraktı:

-Aleksey Batrakov: 4 maç

-Lionel Messi: 13 maç

Cristiano Ronaldo: 30 maç

Batrakov'un yalnızca dört karşılaşmada bu sayıya ulaşması, genç yıldızın Avrupa sahnesindeki etkileyici başlangıcını gözler önüne serdi.