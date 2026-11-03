Batrakov için öyle sözler söylemiş ki! Sergen Yalçın'ın yorumu gündem oldu

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, Galatasaray'ın genç yıldızı Aleksey Batrakov hakkında yorumculuk yaptığı dönemde sarf ettiği sözler yeniden gündeme geldi. Kafa Sports ekranlarında konuşan Yalçın'ın, Batrakov'un Şampiyonlar Ligi seviyesinde maç kazandırabilecek bir oyuncu olmadığını savunduğu ortaya çıktı.

"BATRAKOV 10 NUMARA DEĞİL!"

Kafa Sports'ta yorumculuk yaptığı dönemde Batrakov'u değerlendiren Sergen Yalçın, genç futbolcunun oyun tarzını eleştirmişti. Yalçın, Batrakov'un 10 numara pozisyonunda oynayabilecek bir isim olmadığını belirterek, Galatasaray'ın aradığı maç kazandıran oyuncu profiline sahip olmadığını dile getirmişti.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MAÇ KAZANDIRAMAZ"

Batrakov'un büyük maçlarda belirleyici olamayacağını savunan Yalçın, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben çok beğenmiyorum. Öyle 25-30 milyon euro verilip anılacak oyuncu olduğunu hiç düşünmüyorum. Ama bence 10 numara değil o. 8 oynayabilir. Galatasaray'a maç kazandıracak oyuncu modeli değil. Hiç öyle bir oyuncu değil. 10 numara maç kazandırır. Batrakov maç kazandırmaz. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a maç kazandırmaz."

"3 SENE SONRA BELKİ KAZANDIRIR"

Genç futbolcunun gelecekte gelişim gösterebileceğini de belirten Sergen Yalçın, değerlendirmesini şu sözlerle sürdürmüştü:

"Bugün için kazandıramaz diyorum. 3 sene olabilir mi, olabilir. Yunus, Sane ve Barış çok daha etkili. Deniz için de çok erken."

Yalçın'ın bu sözleri, Batrakov'un Şampiyonlar Ligi'ndeki performansının ardından yeniden gündeme taşındı.

PERFORMANSIYLA ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ YIKTI GEÇTİ

Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona, Lille ve Stuttgart filelerini havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. Barcelona ve Lille karşısında birer gol kaydeden genç yıldız, Stuttgart maçında attığı iki golle turnuvadaki gol sayısını 4'e yükseltti ve gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

21 yaş 147 günlük olan Batrakov, Stuttgart karşısında gösterdiği performansla Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç oyuncu unvanının da sahibi oldu.