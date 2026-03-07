SPOR

CANLI | Rams Başakşehir - Göztepe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Mart 2026
CANLI | Rams Başakşehir - Göztepe maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Mart 2026

Rams Başakşehir, 07 Mart 2026 tarihinde Göztepe'yi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda konuk edecek. Maçın hakemi Yasin Kol'un yönetiminde gerçekleşecek mücadele, taraftarlar için heyecan dolu anlar vaat ediyor.

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Başakşehir Fatih Terim
Hakem Yasin Kol
Rams Başakşehir Rams Başakşehir
-
-
Göztepe Göztepe

Rams Başakşehir Rams Başakşehir
-
Göztepe Göztepe

Göztepe İstanbul Başakşehir
