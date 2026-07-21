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Samsunspor'dan rekor satış! Carlo Holse MLS yolcusu

Samsunspor, yıldız futbolcusu Carlo Holse'nin transferi için MLS ekibi St. Louis City ile anlaşma sağladı. Kırmızı-beyazlıların bu transferden yaklaşık 6 milyon dolar bonservis geliri elde etmesi bekleniyor.

Samsunspor'dan rekor satış! Carlo Holse MLS yolcusu
Burak Kavuncu
Carlo Holse

Carlo Holse

DAN Danimarka
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yılport Samsunspor
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Süper Lig'de son iki sezonda dikkat çeken performansıyla adından söz ettiren Carlo Holse, kariyerine ABD'de devam etmeye hazırlanıyor. Samsunspor, Danimarkalı futbolcunun transferi konusunda MLS temsilcisi St. Louis City ile anlaşma sağlarken, transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

6 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Samsunspor dan rekor satış! Carlo Holse MLS yolcusu 1

The Athletic'in haberine göre St. Louis City, Carlo Holse'nin bonservisi için Samsunspor ile el sıkıştı. Anlaşma kapsamında Karadeniz ekibinin kasasına yaklaşık 6 milyon dolar gireceği belirtilirken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor. Transferin bu rakamla tamamlanması halinde Panathinaikos'a 5 milyon euroya giden Van Drongelen'in önünde kulübüne en çok bonservis getiren isim olacak.

SAMSUNSPOR'UN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Samsunspor dan rekor satış! Carlo Holse MLS yolcusu 2

2023 yılında Samsunspor'a transfer olan 27 yaşındaki hücum oyuncusu, kırmızı-beyazlı formayla geçirdiği iki sezonda takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Süper Lig'de forma giydiği her sezonda en az 8 gole doğrudan katkı sağlayan Holse, geçtiğimiz sezon ligi 8 gol ve 4 asistle tamamladı.

AVRUPA'DA DA FARK YARATTI

Samsunspor dan rekor satış! Carlo Holse MLS yolcusu 3

Danimarkalı futbolcu, Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmesinde de başrol oynadı. Avrupa kupalarında çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist üreten Holse, performansıyla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Şimdi ise kariyerini MLS'te sürdürmeye hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
transfer Samsunspor MLS Major League Soccer
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