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Fenerbahçe galibiyeti sonrası canlı yayında Leao bombası! "İhtimali var"

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından NEO Spor ekranlarında çarpıcı değerlendirmeler yapıldı. Aziz Yıldırım yönetiminin Rafael Leao transferi için devreye girebileceği iddia edilirken, Fred ve takım performansı da masaya yatırıldı.

Fenerbahçe galibiyeti sonrası canlı yayında Leao bombası! "İhtimali var"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ederek avantaj yakaladığı karşılaşmanın ardından spor kamuoyunda transfer ve takım performansı tartışıldı.

"FENERBAHÇE TURU GEÇTİ"

Fenerbahçe galibiyeti sonrası canlı yayında Leao bombası! "İhtimali var" 1

Fenerbahçe'nin rövanş öncesi büyük avantaj yakaladığını söyleyen gazeteci Serdar Ali Çelikler, "Bence turu geçti Fenerbahçe. Rakibine büyük üstünlük kurdu. Özellikle ikinci yarıda Gornik Zabrze'yi kaleye bile yaklaştırmadı. İlk yarıda bir iki pozisyon verdi ama rakibin yapmak istediği hiçbir şeye izin vermedi. Rövanşta da gol bulacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"LEAO'YU GÖZÜM KAPALI ALIRIM"

Fenerbahçe galibiyeti sonrası canlı yayında Leao bombası! "İhtimali var" 2

NEO Spor'da konuşan yorumcu Abdülkerim Durmaz, Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair dikkat çeken ifadeler kullandı. Durmaz, "Aziz Yıldırım'ın yerinde olsam, eğer ihtimali varsa Rafael Leao'yu gözüm kapalı alırım." derken, Serdar Ali Çelikler ise bu sözlere, "Var var, ihtimali var." yanıtını vererek transfer ihtimalini güçlendiren açıklamalarda bulundu.

"ARTIK FARKLI SEVİYEYE GEÇMEN GEREKİYOR"

Fenerbahçe galibiyeti sonrası canlı yayında Leao bombası! "İhtimali var" 3

Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe'nin kadro kalitesini daha da yukarı taşıması gerektiğini belirterek, "Artık belli bir seviyeye geldin. İrfanlarla, Keremlerle bir yere kadar gidiyorsun. 99 gol atılan sezonda Dzeko ve Tadic'in topu tutması sayesinde sete yerleşip üretim yapıyordun. Fenerbahçe zaten kontraatak takımı değil, attığı gollerin büyük bölümü yerleşik hücumdan geldi." ifadelerini kullandı.

FRED ELEŞTİRİSİ

Fenerbahçe galibiyeti sonrası canlı yayında Leao bombası! "İhtimali var" 4

Karşılaşmada Fred'in performansını değerlendiren Abdülkerim Durmaz ise Brezilyalı orta saha oyuncusunun eski görüntüsünden uzak olduğunu savunarak, "Öyle bir Fred'den böyle bir Fred'e geçmek beni son derece üzdü. Hiçbir antrenör bugün Fred'le 90 dakikayı bitirmezdi. İlk 11'de başlayabilir ama maç içinde olumlu hareketi yoktu. Sadece iyi niyetliydi." değerlendirmesinde bulundu.

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Serdar Ali Çelikler fenerbahçe şampiyonlar ligi Rafael Leao Gornik Zabrze
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