CANLI | Red Bull Salzburg - FC Ararat Armenia maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 26 Kasım 2026
26 Kasım 2026 tarihinde Red Bull Arena'da gerçekleşecek Red Bull Salzburg - FC Ararat Armenia maçı, heyecan dolu bir karşılaşma olacak. İki takımın mücadelesi futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.
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