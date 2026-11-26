Al-Jazira ile Gol Gohar arasındaki karşılaşmada yaşananlar futbol gündemine bomba gibi düştü. Suriyeli hakem Hanna Hattab hakkında ortaya atılan iddia sonrası maçın ikinci yarısında düdük başka bir isme verildi.

HAKEM HAKKINDA ALKOL İDDİASI

Al-Jazira'nın sahasında Gol Gohar'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Suriyeli hakem Hanna Hattab hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Hattab'ın maç sırasında sergilediği hareketlerin şüphe uyandırdığı ve alkollü olduğu yönünde değerlendirmeler yapıldığı öne sürüldü.

GOL GOHAR İKİNCİ YARIYA ÇIKMAK İSTEMEDİ

Karşılaşma sırasında hakemin yönetimine tepki gösteren Gol Gohar cephesinin, teknik direktör Mehdi Rahmati önderliğinde Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) başvurduğu iddia edildi.

İran temsilcisinin, hakemin değiştirilmemesi halinde ikinci yarıya çıkmayacağını bildirdiği öne sürüldü. Yaşanan gelişmelerin ardından AFC'nin ikinci yarı için dördüncü hakemi görevlendirdiği ve Hanna Hattab'ın yerine başka bir hakemin sahaya çıktığı belirtildi.

ERSİN DESTANOĞLU'NA GÖSTERİLEN SARI KART GÜNDEM OLDU

Karşılaşmanın dikkat çeken anlarından biri de 32. dakikada yaşandı. Hanna Hattab'ın Al-Jazira forması giyen kaleci Ersin Destanoğlu'na sarı kart gösterdiği, ancak kararın yaklaşık dört dakika sonra iptal edildiği aktarıldı.

Hakemin maç boyunca sergilediği davranışların futbolcuların da şüphesini çektiği öne sürülürken, karşılaşmanın ardından yaşananlar Asya futbolunda büyük yankı uyandırdı. Hanna Hattab hakkındaki alkollü olduğu iddiasına ilişkin ise resmi bir doğrulama bulunmuyor.