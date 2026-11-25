Shakhtar Donetsk karşısında baskılı bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe'nin 17. dakikada Vedat Muriç ile bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Kerem Aktürkoğlu ve Mason Greenwood ile tehlikeli ataklar geliştiren sarı-lacivertliler, ilk yarıda oyunun kontrolünü elinde tuttu.

VEDAT MURİÇ'İN GOLÜNE FAUL ENGELİ

Karşılaşmanın 17. dakikasında Fenerbahçe, Vedat Muriç ile topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, pozisyonda faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı ve sarı-lacivertlilerin sevinci yarım kaldı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER YÜKSELDİ!

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç ile bulduğu golün faul gerekçesiyle iptal edilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sarı-lacivertli taraftarlar, hakemin kararına tepki göstererek pozisyonun faul olmadığı yönünde yorumlarda bulundu. Kullanıcılar taraftarın ne karar verdiğine anlam veremeyerek tepkide bulundu. Kısa sürede gündem olan iptal kararı sonrası çok sayıda Fenerbahçeli futbolsever, sosyal medya üzerinden isyan etti.

FENERBAHÇE'DEN ÜST ÜSTE ATAKLAR

Golün iptal edilmesinin ardından da hücumdaki etkinliğini sürdüren Fenerbahçe, sağlı sollu ataklarla Shakhtar Donetsk savunmasını zorladı. Kerem Aktürkoğlu'nun son paslarında istenen isabet sağlanamazken, Mason Greenwood'un kullandığı etkili serbest vuruşta da sarı-lacivertliler gole yaklaştı.

İlk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan taraf Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertliler aradığı golü bulmak için baskısını sürdürdü.