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CANLI | Red Bull Salzburg - Pafos FC maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 06 Ağustos 2026
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CANLI | Red Bull Salzburg - Pafos FC maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 06 Ağustos 2026

Red Bull Salzburg, Pafos FC ile karşılaşacak. Maç, 6 Ağustos 2026 tarihinde Red Bull Arena'da gerçekleşecek. Hakem Damian Sylwestrzak maçta düdük çalacak ve futbolseverler yine heyecan dolu bir mücadele bekliyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

StadyumRed Bull Arena
HakemDamian Sylwestrzak
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg
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Pafos FC Pafos FC

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Anahtar Kelimeler:
Red Bull Salzburg
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