CANLI | Red Bull Salzburg - Pafos FC maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 06 Ağustos 2026
Red Bull Salzburg, Pafos FC ile karşılaşacak. Maç, 6 Ağustos 2026 tarihinde Red Bull Arena'da gerçekleşecek. Hakem Damian Sylwestrzak maçta düdük çalacak ve futbolseverler yine heyecan dolu bir mücadele bekliyor.
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