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Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında Oosterwolde'den kahreden haber!

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Sturm Graz'ı konuk eden Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde sakatlık yaşadı. Yıldız oyuncu, karşılaşmaya devam edemeyerek kenara geldi.

Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında Oosterwolde'den kahreden haber!
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynadığı kritik mücadelede sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

SAKATLIK NEDENİYLE OYUNDAN ÇIKTI

Fenerbahçe de Sturm Graz maçında Oosterwolde den kahreden haber! 1

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile oynadığı kritik mücadelede sarı-lacivertlilere kahreden haber geldi. Karşılaşmada forma giyen Jayden Oosterwolde, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi sürdüremedi.

Yıldız futbolcunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.

İLK YARIDA FENERBAHÇE RÜZGARI!

Fenerbahçe de Sturm Graz maçında Oosterwolde den kahreden haber! 2

Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertlilerde gol perdesini 9. dakikada Anderson Talisca açarken, 45. dakikada sahneye çıkan Mason Greenwood farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe, ilk 45 dakikada sergilediği etkili futbolla rövanş öncesinde önemli bir avantajın kapısını araladı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Jayden Oosterwolde
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