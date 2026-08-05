Fenerbahçe'de Sturm Graz maçında Oosterwolde'den kahreden haber!

Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynadığı kritik mücadelede sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Sturm Graz ile oynadığı kritik mücadelede sarı-lacivertlilere kahreden haber geldi. Karşılaşmada forma giyen Jayden Oosterwolde, yaşadığı sakatlık nedeniyle mücadeleyi sürdüremedi.
Yıldız futbolcunun durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.
Fenerbahçe, Sturm Graz karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertlilerde gol perdesini 9. dakikada Anderson Talisca açarken, 45. dakikada sahneye çıkan Mason Greenwood farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe, ilk 45 dakikada sergilediği etkili futbolla rövanş öncesinde önemli bir avantajın kapısını araladı.
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