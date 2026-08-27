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CANLI | Rijeka - FC Midtjylland maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Ağustos 2026
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CANLI | Rijeka - FC Midtjylland maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 27 Ağustos 2026

Rijeka, 27 Ağustos 2026 tarihinde evinde FC Midtjylland'ı ağırlayacak. Maç, Stadion HNK Rijeka'da hakem Jasper Vergoote yönetiminde gerçekleştirilecek. Heyecan dolu karşılaşma futbolseverler için büyük bir anlam taşıyor.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

StadyumStadion HNK Rijeka
HakemJasper Vergoote
Rijeka Rijeka
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FC Midtjylland FC Midtjylland

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Anahtar Kelimeler:
FC Midtjylland
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