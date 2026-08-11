CANLI | Sabah - AGF Aarhus maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Ağustos 2026
11 Ağustos 2026'da Bank Respublik Arena'da gerçekleşecek Sabah - AGF Aarhus maçı, futbolseverlere heyecan dolu anlar sunacak. Hakem Joao Pinheiro'un yönetiminde oynanacak bu mücadele, takımlar için büyük bir önem taşıyor.
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