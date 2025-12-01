CANLI | Samsunspor - Corendon Alanyaspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 01 Aralık 2025

Trendyol Süper Lig 14. hafta heyecanı ile devam ediyor. Süper Lig'de 13 maç sonunda 24 puan toplayan Samsunspor, bu hafta Alanyaspor mücadelesinden de galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki, Samsunspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?

SAMSUNSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

Ligde 13 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 24 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, haftaya 4. sırada girdi.

HEDEF ÜST SIRALAR

Son oynadığı lig maçında deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Karadeniz temsilcisi, Corendon Alanyaspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa, Lubomir Satka ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) bahis soruşturması kapsamında 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Celil Yüksel, Corendon Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek