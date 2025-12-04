Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası zehir zemberek açıklama!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada TFF’nin Yasin Kol ile ilgili kararına sert tepki gösterdi.

“ÖDÜL GİBİ MAÇ VERİLDİ”

Kararı kabul edilemez olarak nitelendiren Kavukcu, şu ifadeleri kullandı:

“İyi niyetimizi suistimal eden, bizi açık şekilde mağdur eden Yasin Kol’a adeta ödül gibi yeni bir görev verildi. Bu tablo, Galatasaray’a karşı sergilenen düşmanca tavrın resmidir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Galatasaray düşmanlarıyla mücadeleyi yalnız başımıza sürdürmek zorundayız.”

“TFF’NİN DAVETİNE KATILMIYORUZ”

Kavukcu, federasyonun davetine katılmama kararı aldıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“TFF’nin yarınki davetine gitmeyeceğiz. Biz Galatasaray’ız! Doğrunun kimseden korkusu olmaz. Her koşulda kendimize güvendik, yine güveniyoruz. Hangi engel çıkarsa çıksın yolumuza devam edeceğiz. Mayıs ayında Galatasaray’ın gücünü istemeyenler bile kabul etmek zorunda kalacak.”

“ARTIK SABRIMIZ DA GÜVENİMİZ DE KALMADI”

Son bölümde federasyona yönelik güvenlerinin tamamen tükendiğini vurgulayan Kavukcu, şu sözlerle açıklamasını noktaladı:

“İki hafta önce TFF başkanına güven duyduğumu söylemiştim. Ancak son iki haftadaki uygulamalarla bize gerçek yüzlerini göstermiş oldular. Bugün bizim için bir milattır. Artık ne sabrımız ne de güvenimiz kalmıştır.”