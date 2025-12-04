SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası zehir zemberek açıklama!

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, TFF’nin Yasin Kol ile ilgili kararına sert sözlerle karşı çıktı. Kavukcu, derbinin hakemi konusunda verilen bu adımın Türk futboluna zarar verdiğini savunurken, sarı-kırmızılıların adalet beklentisinin karşılanmadığını vurguladı. Bu açıklamalar, derbi sonrası zaten yükselen tansiyonu daha da artırdı.

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı sonrası zehir zemberek açıklama!
Emre Şen

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada TFF’nin Yasin Kol ile ilgili kararına sert tepki gösterdi.

“ÖDÜL GİBİ MAÇ VERİLDİ”

Galatasaray dan Fenerbahçe maçı sonrası zehir zemberek açıklama! 1

Kararı kabul edilemez olarak nitelendiren Kavukcu, şu ifadeleri kullandı:

“İyi niyetimizi suistimal eden, bizi açık şekilde mağdur eden Yasin Kol’a adeta ödül gibi yeni bir görev verildi. Bu tablo, Galatasaray’a karşı sergilenen düşmanca tavrın resmidir. Geçmişte olduğu gibi bugün de Galatasaray düşmanlarıyla mücadeleyi yalnız başımıza sürdürmek zorundayız.”

“TFF’NİN DAVETİNE KATILMIYORUZ”

Galatasaray dan Fenerbahçe maçı sonrası zehir zemberek açıklama! 2

Kavukcu, federasyonun davetine katılmama kararı aldıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

“TFF’nin yarınki davetine gitmeyeceğiz. Biz Galatasaray’ız! Doğrunun kimseden korkusu olmaz. Her koşulda kendimize güvendik, yine güveniyoruz. Hangi engel çıkarsa çıksın yolumuza devam edeceğiz. Mayıs ayında Galatasaray’ın gücünü istemeyenler bile kabul etmek zorunda kalacak.”

“ARTIK SABRIMIZ DA GÜVENİMİZ DE KALMADI”

Galatasaray dan Fenerbahçe maçı sonrası zehir zemberek açıklama! 3

Son bölümde federasyona yönelik güvenlerinin tamamen tükendiğini vurgulayan Kavukcu, şu sözlerle açıklamasını noktaladı:

“İki hafta önce TFF başkanına güven duyduğumu söylemiştim. Ancak son iki haftadaki uygulamalarla bize gerçek yüzlerini göstermiş oldular. Bugün bizim için bir milattır. Artık ne sabrımız ne de güvenimiz kalmıştır.”

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yüksel Yıldırım şimdi de Fenerbahçe'yi hedef aldı: "Sanki Galatasaray'ı yendiler, şoke oldum!"Yüksel Yıldırım şimdi de Fenerbahçe'yi hedef aldı: "Sanki Galatasaray'ı yendiler, şoke oldum!"
Euroleague’de Fenerbahçe'nin maçı ertelendi! İşte nedeni...Euroleague’de Fenerbahçe'nin maçı ertelendi! İşte nedeni...
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Yasin Kol fenerbahçe galatasaray Abdullah Kavukçu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı

Adliyedeki hırsızlığın detayları ortaya çıkıyor, her şeyi planlamış! Eşinin sözleri dikkat çekti: İngiltere detayı

Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü

Katliam gibi kaza! Tıra arkadan çarptılar: 4 ölü

Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a ağızları açık bırakacak sözler!

Aboubakar'dan Sergen Yalçın'a ağızları açık bırakacak sözler!

Oryantal Asena çömeldi, garip hareketler yaptı!

Oryantal Asena çömeldi, garip hareketler yaptı!

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Hızlı tren geliyor: Bir şehir için 'ilk' olacak! Bakan duyurdu

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.