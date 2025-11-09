SPOR

CANLI | Samsunspor - ikas Eyüpspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Kasım 2025
CANLI | Samsunspor - ikas Eyüpspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Kasım 2025

Samsunspor, 09 Kasım 2025'te evinde ikas Eyüpspor'u ağırlayacak. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Yasin Kol'un yönetiminde gerçekleşecek. İki takım arasındaki bu mücadele, heyecan dolu anlara sahne olmayı vaat ediyor.

Emre Şen

05:20 - 09 Kasım 2025

Murat Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı, suçlama ne? Eyüpspor'un efsane başkanı olarak anılırken, bahisten gözaltında

Murat Özkaya ismi bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Futbolda bahis skandalı kapsamında bu sabah hakkında gözaltı kararı verilen Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya'nın neden gözaltına alındığı, suçlamanın ne olduğu merak edilirken "Murat Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı, suçlama ne?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Eyüpspor'u alt liglerden Süper Lig'e kadar çıkaran ve efsane başkan olarak anılan Özkaya, bahisten gözaltında. İşte detaylar...

05:20 - 09 Kasım 2025

Samsunspor Avrupa'yı şaşkına çevirdi! Herkes onları konuşuyor: Sansasyonel

UEFA Konferans Ligi’nde tarihi bir performansa imza atan Samsunspor, Malta temsilcisi Hamrun Spartans’ı 3-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi. Yıllar sonra Avrupa sahnesine dönen Kırmızı-Beyazlılar, üst üste üçüncü galibiyetiyle sadece Türkiye’de değil, dünya basınında da ses getirdi.

Canlı Skor

Günün Maçları

20:00
Samsunspor Samsunspor
-
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

