CANLI | Samsunspor - ikas Eyüpspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 09 Kasım 2025

05:20 - 09 Kasım 2025

Murat Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı, suçlama ne? Eyüpspor'un efsane başkanı olarak anılırken, bahisten gözaltında



Murat Özkaya ismi bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Futbolda bahis skandalı kapsamında bu sabah hakkında gözaltı kararı verilen Eyüpspor Kulüp Başkanı Murat Özkaya'nın neden gözaltına alındığı, suçlamanın ne olduğu merak edilirken "Murat Özkaya kimdir, neden gözaltına alındı, suçlama ne?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Eyüpspor'u alt liglerden Süper Lig'e kadar çıkaran ve efsane başkan olarak anılan Özkaya, bahisten gözaltında. İşte detaylar...