Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a olay yaratan tepki: Ben olsam bugün kovarım

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 2-1 yenmesinin ardından siyah-beyazlı cephede yaşanan sevinç görüntüleri tartışma yarattı. Özellikle Sergen Yalçın’ın soyunma odasındaki kutlamaları gündem olurken, Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ümit Özat sert eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Beşiktaş’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etmesinin ardından yaşanan sevinç görüntüleri tartışma yarattı.

Özellikle soyunma odasında çekilen galibiyet pozu tepkisi gündem olurken, sarı-lacivertli ekibin eski kaptanlarından Ümit Özat’tan sert eleştiriler geldi. Sky Spor YouTube kanalında konuşan Özat, Beşiktaş cephesindeki kutlamaların ölçüsüz olduğunu savundu.

"KUSURA BAKMAYIN BEŞİKTAŞLILAR"

Ümit Özat tan Sergen Yalçın a olay yaratan tepki: Ben olsam bugün kovarım 1

Ümit Özat, Beşiktaş’ın ligdeki konumunu hatırlatarak sözlerine başladı. Siyah-beyazlı camiaya da seslenen Özat, geçmişten bir örnek vererek şu ifadeleri kullandı: "Kusura bakmayın Beşiktaşlılar.... Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene, Fenerbahçe 10 puan gerideyken Galatasaray'ı yenip de halay çeken Fenerbahçeli oyuncular vardı ya Ali Sami Yen Stadı'nda.... Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene.... O gün şarap içtiler, ailece video paylaştılar. Aynı yani."

"UEFA KUPASI MI ALDINIZ?"

Ümit Özat tan Sergen Yalçın a olay yaratan tepki: Ben olsam bugün kovarım 2

"Sergen Yalçın'ın düştüğü duruma bak ya! Liderden 13 puan gerisindesin.... Liderden 13 puan gerisindeysem bu kareye girmem ya.... Sevinirim ama böyle kutlamam. Ne oldu ağabey, UEFA Kupası mı aldınız! Sevinin, ananızın ak sütü gibi helal galibiyet de Sergen Yalçın işi şova dökmüş. Bu ne ya!"

"ŞAMPİYONLAR LİGİ ALMIŞ GİBİ..."

Ümit Özat tan Sergen Yalçın a olay yaratan tepki: Ben olsam bugün kovarım 3

"Liderden 13, ikinciden 10, üçüncüden 6 puan gerisindesin. Beşiktaş takımı sanki Şampiyonlar Ligi almış gibi seviniyor."

"YAŞLANDIN SERGEN HOCA"

Ümit Özat tan Sergen Yalçın a olay yaratan tepki: Ben olsam bugün kovarım 4

"Vah benim Sergen Hocam, vah vah vah! Beşiktaş'ın içinde bulunduğu durumu, ben Serdal Adalı olsam Sergen Yalçın ligi 4'üncü bitirirse mukavelesini uzatırım. 4 takımdan geridesin, bu galibiyete bu kadar sevinme. Sevin ama bu kadar değil. Ne oldu lider mi oldun, Türkiye Kupası'nı mı aldın. Yaşlandı Sergen Hoca yaşlandı!"

GÖZTEPE MAÇI KIYASI

Ümit Özat tan Sergen Yalçın a olay yaratan tepki: Ben olsam bugün kovarım 5

"Göztepe maçını kazandı, şampiyon oldu Beşiktaş. Sergen Hoca böyle sevinmedi. 13 eksikli Fenerbahçe'yi yenen Beşiktaş, böyle seviniyorsa tarihinden büyüklüğünden değil ama takım kalitesinden büyüklüğünü kaybediyordur."

"BUGÜN GÖNDERİRİM"

Ümit Özat tan Sergen Yalçın a olay yaratan tepki: Ben olsam bugün kovarım 6

Ümit Özat, açıklamalarını oldukça sert bir çıkışla noktaladı. Beşiktaş yönetiminde olsa nasıl bir karar alacağını açıkça dile getiren Özat,
"Serdal Adalı olsam, Sergen Yalçın'ı bugün gönderirim."

