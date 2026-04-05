(Özet) Samsunspor - Tümosan Konyaspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Maç Skoru
90. Dakika
Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Samsunspor: 2 - Tümosan Konyaspor: 2
90. Dakika
Cherif Ndiaye tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
90. Dakika
Kazanılan penaltıyı Olivier Ntcham kaçırıyor.
90. Dakika
Daha önce sarı kartı bulunan Adamo Nagalo, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.
87. Dakika
Carlo Holse ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
87. Dakika
Rick van Drongelen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
86. Dakika
Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Deniz Türüç çıkıyor ve yerine Uğurcan Yazğılı oyuna giriyor.
86. Dakika
Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Enis Bardhi çıkıyor ve yerine Jo Jin-Ho oyuna giriyor.
85. Dakika
Samsunspor takımında oyuncu değişikliği; Yalçın Kayan oyundan çıkarken Cherif Ndiaye oyuna giren isim.
85. Dakika
Tümosan Konyaspor takımında Adamo Nagalo hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
85. Dakika
Samsunspor takımında oyuncu değişikliği; Yalçın Kayan oyundan çıkarken Olivier Ntcham oyuna giren isim.
84. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Enis Bardhi, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
82. Dakika
Samsunspor takımı korner kullanacak.
78. Dakika
GOL! Tümosan Konyaspor takımında golün adı Blaz Kramer.
77. Dakika
Samsunspor, Emre Kılınç ile köşe vuruşu kullanıyor.
76. Dakika
Tümosan Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Marko Jevtovic oyundan çıkarken Morten Bjorlo oyuna giren isim.
75. Dakika
Samsunspor takımı korner kullanacak.
73. Dakika
takımında oyuncu değişikliği; Tanguy Coulibaly oyundan çıkarken Elayis Tavsan oyuna giren isim.
73. Dakika
Samsunspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Zeki Yavru çıkıyor ve yerine Josafat Mendes oyuna giriyor.
72. Dakika
Golün asistini yapan isim Rick van Drongelen.
72. Dakika
GOL! Carlo Holse Samsunspor takımını öne geçiren golü atıyor.
71. Dakika
Samsunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.
70. Dakika
Bu dakikada Samsunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Zeki Yavru
67. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Berkan Kutlu,penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
67. Dakika
Tümosan Konyaspor takımı korner kullanacak.
66. Dakika
Blaz Kramer altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
63. Dakika
Samsunspor takımında Emre Kılınç, sarı kart görüyor.
63. Dakika
Samsunspor için Zeki Yavru şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
62. Dakika
Zeki Yavru ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
61. Dakika
Bu dakikada Samsunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Marius Mouandilmadji
61. Dakika
Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jackson Muleka çıkıyor ve yerine Blaz Kramer oyuna giriyor.
61. Dakika
Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kazeem Olaigbe çıkıyor ve yerine Diogo Goncalves oyuna giriyor.
56. Dakika
Samsunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Tanguy Coulibaly tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
54. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Marius Mouandilmadji, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
52. Dakika
Samsunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Carlo Holse tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
51. Dakika
Marius Mouandilmadji tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
49. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Rick van Drongelen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
46. Dakika
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
45. Dakika
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
45. Dakika
Samsunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Soner Gönül tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
44. Dakika
Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Berkan Kutlu
42. Dakika
Emre Kılınç, gol pasını veren isim.
42. Dakika
GOL! Samsunspor takımında golün adı Carlo Holse.
40. Dakika
Samsunspor takımı korner kullanacak.
35. Dakika
Samsunspor için Tanguy Coulibaly şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
32. Dakika
Carlo Holse ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.
32. Dakika
Carlo Holse altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
29. Dakika
Tümosan Konyaspor takımında Deniz Türüç, sarı kart görüyor.
25. Dakika
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Carlo Holse
23. Dakika
GOL! Enis Bardhi penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
19. Dakika
Enis Bardhi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
15. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Carlo Holse, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
15. Dakika
Carlo Holse rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
13. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Yhoan Andzouana, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
11. Dakika
Zeki Yavru ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
10. Dakika
Tümosan Konyaspor takımında Marko Jevtovic hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
6. Dakika
Ceza sahası içinde topla buluşan Tanguy Coulibaly, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
5. Dakika
Tümosan Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Enis Bardhi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
4. Dakika
Tümosan Konyaspor takımı korner kullanacak.
2. Dakika
Carlo Holse rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
2. Dakika
Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Marius Mouandilmadji
1. Dakika
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
13:29
Samsunspor - Tümosan Konyaspor maçının kadroları açıklandı.
09:00 - 05 Nisan 2026
Bayramlaşma programında konuşan Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, "Önümüzde iki hedefimiz var. Ziraat Türkiye Kupası’nda final oynamak istiyoruz. Diğer yandan Süper Lig’de kalan maçlarımızı kazanarak Avrupa’ya nasıl gidebiliriz mücadelesini vermek istiyoruz" dedi.
05:00 - 05 Nisan 2026
Konyaspor’un hücum oyuncusu Jackson Muleka, yeşil-beyazlı taraftarları maçlara beklediklerini belirterek, "Yüzde yüzümüzü vereceğiz ve terimizin son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz" dedi.
05:00 - 05 Nisan 2026
Samsunspor’da 6 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.
