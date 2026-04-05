(Özet) Samsunspor - Tümosan Konyaspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları
Samsunspor ve Tümosan Konyaspor, kahramanlık hikayelerine sahne olan maçta 2-2 berabere kalarak puanları paylaştı. Karşılaşma Halil Meler'in yönetiminde, her iki takımın da farklı taktikleriyle dikkat çekti.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports, beIN Sports 2
Stadyum Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakem Halil Meler
Samsunspor Samsunspor
2
MS
2
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
23' Enis Bardhi79' Blaz Kramer42' Carlo Holse72' Carlo Holse
90. Dakika

MAÇ BİTTİ

Hakem, maçın son düdüğünü çalıyor. Maç sonucu; Samsunspor: 2 - Tümosan Konyaspor: 2

90. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SAMSUNSPOR

Cherif Ndiaye tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

90. Dakika

KAÇAN PENALTI | SAMSUNSPOR

Kazanılan penaltıyı Olivier Ntcham kaçırıyor.

90. Dakika

İKİNCİ SARI KART | TÜMOSAN KONYASPOR

Daha önce sarı kartı bulunan Adamo Nagalo, maçın hakeminden ikinci sarı kartını görüyor ve oyundan ihraç ediliyor.

87. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Carlo Holse ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

87. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SAMSUNSPOR

Rick van Drongelen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

86. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TÜMOSAN KONYASPOR

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Deniz Türüç çıkıyor ve yerine Uğurcan Yazğılı oyuna giriyor.

86. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TÜMOSAN KONYASPOR

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Enis Bardhi çıkıyor ve yerine Jo Jin-Ho oyuna giriyor.

85. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımında oyuncu değişikliği; Yalçın Kayan oyundan çıkarken Cherif Ndiaye oyuna giren isim.

85. Dakika

SARI KART | TÜMOSAN KONYASPOR

Tümosan Konyaspor takımında Adamo Nagalo hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

85. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımında oyuncu değişikliği; Yalçın Kayan oyundan çıkarken Olivier Ntcham oyuna giren isim.

84. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TÜMOSAN KONYASPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Enis Bardhi, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

82. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımı korner kullanacak.

78. Dakika

GOL | TÜMOSAN KONYASPOR

GOL! Tümosan Konyaspor takımında golün adı Blaz Kramer.

77. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Samsunspor, Emre Kılınç ile köşe vuruşu kullanıyor.

76. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TÜMOSAN KONYASPOR

Tümosan Konyaspor takımında oyuncu değişikliği; Marko Jevtovic oyundan çıkarken Morten Bjorlo oyuna giren isim.

75. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımı korner kullanacak.

73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ

takımında oyuncu değişikliği; Tanguy Coulibaly oyundan çıkarken Elayis Tavsan oyuna giren isim.

73. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Zeki Yavru çıkıyor ve yerine Josafat Mendes oyuna giriyor.

72. Dakika

ASİST | SAMSUNSPOR

Golün asistini yapan isim Rick van Drongelen.

72. Dakika

GOL | SAMSUNSPOR

GOL! Carlo Holse Samsunspor takımını öne geçiren golü atıyor.

71. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Samsunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.

70. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SAMSUNSPOR

Bu dakikada Samsunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Zeki Yavru

67. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TÜMOSAN KONYASPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Berkan Kutlu,penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

67. Dakika

KORNER | TÜMOSAN KONYASPOR

Tümosan Konyaspor takımı korner kullanacak.

66. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TÜMOSAN KONYASPOR

Blaz Kramer altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

63. Dakika

SARI KART | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımında Emre Kılınç, sarı kart görüyor.

63. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SAMSUNSPOR

Samsunspor için Zeki Yavru şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

62. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Zeki Yavru ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

61. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SAMSUNSPOR

Bu dakikada Samsunspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Marius Mouandilmadji

61. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TÜMOSAN KONYASPOR

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jackson Muleka çıkıyor ve yerine Blaz Kramer oyuna giriyor.

61. Dakika

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | TÜMOSAN KONYASPOR

Tümosan Konyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kazeem Olaigbe çıkıyor ve yerine Diogo Goncalves oyuna giriyor.

56. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Tanguy Coulibaly tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

54. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SAMSUNSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Marius Mouandilmadji, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

52. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Carlo Holse tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

51. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SAMSUNSPOR

Marius Mouandilmadji tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

49. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SAMSUNSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Rick van Drongelen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

46. Dakika

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45. Dakika

İLK YARI SONU

Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Soner Gönül tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

44. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TÜMOSAN KONYASPOR

Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Berkan Kutlu

42. Dakika

ASİST | SAMSUNSPOR

Emre Kılınç, gol pasını veren isim.

42. Dakika

GOL | SAMSUNSPOR

GOL! Samsunspor takımında golün adı Carlo Holse.

40. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Samsunspor takımı korner kullanacak.

35. Dakika

İSABETLİ ŞUT | SAMSUNSPOR

Samsunspor için Tanguy Coulibaly şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

32. Dakika

OFSAYT | SAMSUNSPOR

Carlo Holse ceza sahası içinde altıpas üzerinde ofsayta yakalanıyor.

32. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SAMSUNSPOR

Carlo Holse altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

29. Dakika

SARI KART | TÜMOSAN KONYASPOR

Tümosan Konyaspor takımında Deniz Türüç, sarı kart görüyor.

25. Dakika

OFSAYT | SAMSUNSPOR

Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Carlo Holse

23. Dakika

PENALTI GOLÜ | TÜMOSAN KONYASPOR

GOL! Enis Bardhi penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

19. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TÜMOSAN KONYASPOR

Enis Bardhi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

15. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SAMSUNSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Carlo Holse, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

15. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SAMSUNSPOR

Carlo Holse rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

13. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | TÜMOSAN KONYASPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Yhoan Andzouana, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

11. Dakika

KORNER | SAMSUNSPOR

Zeki Yavru ile Samsunspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

10. Dakika

SARI KART | TÜMOSAN KONYASPOR

Tümosan Konyaspor takımında Marko Jevtovic hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

6. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | SAMSUNSPOR

Ceza sahası içinde topla buluşan Tanguy Coulibaly, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

5. Dakika

ENGELLENEN ŞUT | TÜMOSAN KONYASPOR

Tümosan Konyaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Enis Bardhi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

4. Dakika

KORNER | TÜMOSAN KONYASPOR

Tümosan Konyaspor takımı korner kullanacak.

2. Dakika

İSABETSİZ ŞUT | SAMSUNSPOR

Carlo Holse rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

2. Dakika

OFSAYT | SAMSUNSPOR

Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Marius Mouandilmadji

1. Dakika

MAÇ BAŞLADI

Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

13:29

KADROLAR AÇIKLANDI !

Samsunspor - Tümosan Konyaspor maçının kadroları açıklandı.

09:00 - 05 Nisan 2026

VEYSEL BİLEN: "SAMSUNSPOR’UN HEDEFİ KUPA FİNALİ VE AVRUPA"

Bayramlaşma programında konuşan Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, "Önümüzde iki hedefimiz var. Ziraat Türkiye Kupası’nda final oynamak istiyoruz. Diğer yandan Süper Lig’de kalan maçlarımızı kazanarak Avrupa’ya nasıl gidebiliriz mücadelesini vermek istiyoruz" dedi.

05:00 - 05 Nisan 2026

JACKSON MULEKA: "YÜZDE YÜZÜMÜZÜ VERECEĞİZ VE TERİMİZİN SON DAMLASINA KADAR SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Konyaspor’un hücum oyuncusu Jackson Muleka, yeşil-beyazlı taraftarları maçlara beklediklerini belirterek, "Yüzde yüzümüzü vereceğiz ve terimizin son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz" dedi.

05:00 - 05 Nisan 2026

SAMSUNSPOR’DA 6 FUTBOLCUYA MİLLİ DAVET

Samsunspor’da 6 futbolcu ülkelerinin milli takımlarına davet edildi.

