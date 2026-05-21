Shakhtar hocası Arda Turan'dan flaş Beşiktaş sözleri

Ukrayna Premier Lig'de Shakhtar Donetsk'in başında ilk sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayarak tarihi bir başarıya imza atan genç teknik direktör Arda Turan, son günlerde Türk spor basınında sıkça yer alan transfer iddiaları hakkında sessizliğini bozdu.

BASIN TOPLANTISINDA BEŞİKTAŞ SORUSU

Ligin kapanış haftasında oynanan Kolos karşılaşmasının ardından düzenlenen resmi basın toplantısında kameraların karşısına geçen Arda Turan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başarılı çalıştırıcıya, yeni sezon öncesi teknik adam arayışlarını sürdüren siyah-beyazlı kulübün aday listesinde yer aldığı yönündeki güçlü iddialar soruldu.

"BÖYLE BİR TAKIMLA ANILMAK ONURDUR"

Siyah-beyazlı camiaya saygısını dile getiren Arda Turan, hakkındaki iddialara oldukça samimi bir şekilde yanıt verdi. Genç teknik adam, "Beşiktaş gibi büyük, tarihi ve köklü bir takımla ismimin anılması benim için gerçekten çok büyük bir onur ve gurur kaynağı." sözleriyle siyah-beyazlı ekibin büyüklüğüne dikkat çekti.

"YÖNETİMLE BÜYÜK HAYALLER KURDUK"

Sözlerinin devamında Shakhtar Donetsk'teki mevcut durumuna ve kariyer planlamasına da açıklık getiren başarılı çalıştırıcı, "Ancak mevcut yönetimimizle birlikte burada çok büyük hayaller kurduk. Geleceğim oldukça açık ve net." ifadelerini kullandı. Turan, bu sözleriyle şimdilik Ukrayna temsilcisiyle başladığı uzun vadeli projeye odaklandığının sinyalini verdi.