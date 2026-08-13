CANLI | Shkendija - Hibernian maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Ağustos 2026
Shkendija, Hibernian ile karşılaşacak. Maç, 13 Ağustos 2026 tarihinde, Skopje'deki National Arena Todor "Tose" Proeski stadyumunda oynanacak. Hakem Bulat Sariyev'in yöneteceği bu mücadele önemli bir rekabete sahne olacak.
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