SPOR

Kapat
CANLI | Shkendija - Hibernian maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Ağustos 2026
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Konferans Ligi

CANLI | Shkendija - Hibernian maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Ağustos 2026

Shkendija, Hibernian ile karşılaşacak. Maç, 13 Ağustos 2026 tarihinde, Skopje'deki National Arena Todor "Tose" Proeski stadyumunda oynanacak. Hakem Bulat Sariyev'in yöneteceği bu mücadele önemli bir rekabete sahne olacak.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Stadyum National Arena Todor "Tose" Proeski
Hakem Bulat Sariyev
Shkendija Shkendija
-
-
Hibernian Hibernian

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Süper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçtiSüper Kupa'nın sahibi Paris Saint-Germain! Aston Villa'yı geçti
Süper Kupa finalinde sıra dışı görüntü! Milyonlar o sevinci izlediSüper Kupa finalinde sıra dışı görüntü! Milyonlar o sevinci izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

ÖNEMLİ GELİŞMELER

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.