CANLI | Shkendija - Slovan Bratislava maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Aralık 2025
Shkendija ile Slovan Bratislava, 11 Aralık 2025'te Kuzey Makedonya'da, National Arena Todor 'Tose' Proeski'de karşı karşıya gelecek. Futbolseverler bu zorlu mücadelede heyecan dolu anlara tanıklık edecek.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum