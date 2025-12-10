SPOR

Mauro Icardi'den ayrılık iddialarına tepki dolu yanıt: "Yüzde 100 benim kararım olacak"

Galatasaray’da sözleşme krizi yaşayan ve eski formundan uzak olan Mauro Icardi için ayrılık iddiaları giderek güçlenirken, çarpıcı bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arjantinli yıldız, "Beni birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz. Sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım. Ve diyelim ki daha erken ayrıldım, bu karar yüzde 100 benim kararım olacak, kimsenin değil" dedi.

2022-23 sezonundan bu yana Galatasaray forması giyen ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi için beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Son haftalarda yaşanan sözleşme problemi ve performans düşüşü sonrası Arjantinli yıldızın takımdaki geleceğini iyice tartışmalı hale geldi.

"YÜZDE 100 BENİM KARARIM OLACAK"

Icardi de yaşanan gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı. Icardi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Beni birkaç ay daha izleme şansınız var. Tadını çıkarın; çünkü sonra beni özleyeceksiniz. Bazı Türk gazetecilerin kulübün beni arayıp sözleşme yenilememe kararını bildirdiği haberini yaymak istediğini çok iyi anlıyorum. Ama ne bana ne de menajerime kimse tek bir telefon açmadı. İçleri rahat olsun; sözleşmem bittiğinde başım dik bir şekilde ayrılacağım. Ve diyelim ki daha erken ayrıldım, bu karar yüzde 100 benim kararım olacak, kimsenin değil."

