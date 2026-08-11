CANLI | Slovan Bratislava - Mjallby maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Ağustos 2026
11 Ağustos 2026'da, Bratislava'da Slovan Bratislava ile Mjallby arasında heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşecek. Tehelne pole stadyumunda, Michael Oliver yönetimindeki bu maç futbolseverler için önemli bir mücadele olacak.
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