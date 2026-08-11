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CANLI | Slovan Bratislava - Mjallby maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Ağustos 2026
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CANLI | Slovan Bratislava - Mjallby maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 11 Ağustos 2026

11 Ağustos 2026'da, Bratislava'da Slovan Bratislava ile Mjallby arasında heyecan dolu bir karşılaşma gerçekleşecek. Tehelne pole stadyumunda, Michael Oliver yönetimindeki bu maç futbolseverler için önemli bir mücadele olacak.

Emre Şen

Maç Skoru

Stadyum Tehelne pole
Hakem Michael Oliver
Slovan Bratislava Slovan Bratislava
-
-
Mjallby Mjallby

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