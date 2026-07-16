CANLI | St Joseph's - Bohemians maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 16 Temmuz 2026
16 Temmuz 2026'da St Joseph's, Europa Sports Park'ta Bohemians ile karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Kristaps Ratnieks olacak. Bu mücadele, iki takımın da ligdeki pozisyonları için kritik bir öneme sahip.
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