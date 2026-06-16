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CANLI | Suudi Arabistan - Uruguay maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 16 Haziran 2026
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CANLI | Suudi Arabistan - Uruguay maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 16 Haziran 2026

2026 Dünya Kupası H grubu maçında Suudi Arabistan ile Uruguay karşı karşıya geliyor. İspanya ile Yeşil Burun Adaları maçının berabere bitmesinin ardından iki ekip de galibiyet istiyor. Kazananın grupta önemli bir avantaj elde edeceği karşılaşma büyük heyecana sahne oluyor. Peki, Suudi Arabistan - Uruguay maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maça dair tüm bilgiler ve Suudi Arabistan - Uruguay canlı maç anlatımı haberimizde...

Melih Kadir Yılmaz

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş TRT 1, TRT Spor
Stadyum Hard Rock Stadium
Hakem Maurizio Mariani
Suudi Arabistan Suudi Arabistan
-
-
Uruguay Uruguay

00:01

KADROLAR AÇIKLANDI !

Suudi Arabistan - Uruguay maçının kadroları açıklandı.

Suudi Arabistan: Al Owais, Saud Hamid, Al Tambakti, Al Amri, Al-Harbi, Abdullah Alkhaibari, Mohammed Kanoo, Al Shamat, Musab Aljuwayr, Salem Al Dawsari, Firas Albirakan

Uruguay: Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Matias Vina, Mathias Olivera, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Maximiliano Araujo, Darwin Nunez, Federico Vinas

Maç Önü

SUUDİ ARABİSTAN - URUGUAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Büyük heyecana sahne olacak olan Suudi Arabistan - Uruguay maçı 16 Haziran Salı saat 01.00'de başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından ve Tabii platformundan takip edebilir.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan Uruguay
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