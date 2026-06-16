CANLI | Suudi Arabistan - Uruguay maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 16 Haziran 2026

Maç Skoru
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Suudi Arabistan - Uruguay maçının kadroları açıklandı.
Suudi Arabistan: Al Owais, Saud Hamid, Al Tambakti, Al Amri, Al-Harbi, Abdullah Alkhaibari, Mohammed Kanoo, Al Shamat, Musab Aljuwayr, Salem Al Dawsari, Firas Albirakan
Uruguay: Fernando Muslera, Guillermo Varela, Sebastian Caceres, Matias Vina, Mathias Olivera, Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte, Maximiliano Araujo, Darwin Nunez, Federico Vinas
Maç Önü
Büyük heyecana sahne olacak olan Suudi Arabistan - Uruguay maçı 16 Haziran Salı saat 01.00'de başlayacak. Futbolseverler karşılaşmayı TRT Spor ekranlarından ve Tabii platformundan takip edebilir.
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