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CANLI | Tallinna FCI Levadia - Göteborg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Temmuz 2026
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CANLI | Tallinna FCI Levadia - Göteborg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Temmuz 2026

30 Temmuz 2026 tarihinde A Le Coq Arena'da Tallinna FCI Levadia ile Göteborg karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Sigurd Kringstad olacak. Her iki takım için de büyük bir öneme sahip bu mücadele, futbolseverleri heyecanlandırıyor.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Stadyum A Le Coq Arena
Hakem Sigurd Kringstad
Tallinna FCI Levadia Tallinna FCI Levadia
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Göteborg Göteborg

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