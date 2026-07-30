CANLI | Tallinna FCI Levadia - Göteborg maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Temmuz 2026
30 Temmuz 2026 tarihinde A Le Coq Arena'da Tallinna FCI Levadia ile Göteborg karşı karşıya geliyor. Maçın hakemi Sigurd Kringstad olacak. Her iki takım için de büyük bir öneme sahip bu mücadele, futbolseverleri heyecanlandırıyor.
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