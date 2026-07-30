CANLI | The New Saints - Flora Tallinn maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 30 Temmuz 2026
The New Saints, 30 Temmuz 2026'da Park Hall Stadium'da Flora Tallinn ile karşı karşıya gelecek. Maçın hakemi Vitalijs Spasjonnikovs olacak. Bu mücadele, takımın Avrupa sahnesindeki hedefleri için büyük önem taşıyor.
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