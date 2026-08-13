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CANLI | Tobol Kostanay - Partizan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Ağustos 2026
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CANLI | Tobol Kostanay - Partizan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Ağustos 2026

Tobol Kostanay, 13 Ağustos 2026'da sahasında Partizan ile karşılaşacak. Maç, Kostanay Central Stadium'da Daniele Chiffi yönetiminde gerçekleşecek ve futbol tutkunları için heyecan dolu bir sperma sahnesi sunacak.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

Stadyum Kostanay Central Stadium
Hakem Daniele Chiffi
Tobol Kostanay Tobol Kostanay
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Partizan Partizan

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