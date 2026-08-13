CANLI | Tobol Kostanay - Partizan maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 13 Ağustos 2026
Tobol Kostanay, 13 Ağustos 2026'da sahasında Partizan ile karşılaşacak. Maç, Kostanay Central Stadium'da Daniele Chiffi yönetiminde gerçekleşecek ve futbol tutkunları için heyecan dolu bir sperma sahnesi sunacak.
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