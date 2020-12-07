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CANLI | Trabzonspor-Sivasspor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.12.2020 18:35 | Son Güncelleme

Trabzonspor Sivasspor maçı için geri sayım başladı. Süper Lig'in 11. hafta kapanış karşılaşmasında mücadele edecek olan Trabzonspor Sivasspor sahadan üstün gelmek için ciddi performans sergileyecek. Maçın canlı anlatımı bu haberde...

CANLI | Trabzonspor-Sivasspor

Trabzonspor ile Sivasspor arasında ligde geride kalan 28 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor. Sivasspor'u konuk ettiği son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Trabzonspor, gol atamadığı tek karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Trabzonspor ile oynadığı son beş Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor, daha önceki 15 karşılaşmanın sadece birinden galip ayrılmıştı. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi.

CANLI ANLATIM

Maçın canlı anlatımı saat 19.30'da bu sayfada olacak.

11'LER BELLİ OLDU

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, A. Ömür, Ekuban, Bilal, Afobe

Sivasspor: Samassa, Ziya, Appindangoye, Camara, Caner, Claudemir, Fajr, Hakan, Gradel, Ninga, Yatabare

PEREIRA BU MAÇTA YOK

Öte yandan Trabzonspor'da geçen hafta Ankaragücü maçında kırmızı kart gören Portekizli oyuncu Joao Pereira bu maçta forma giyemeyecek. Pereira yerine savunmanın sağında genç oyuncu Serkan Asan'ın görev yapması bekleniyor.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, Sivasspor karşısında sahasında oynadığı maçlarda bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavili takım, 14 maçın 9'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle ayrılırken 1'i hükmen olmak üzere 2 kez kaybetti.Karadeniz ekibi, son 2 sezondur sahasında oynadığı maçlardan galibiyetle ayrıldı.


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