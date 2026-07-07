CANLI | Tre Fiori - Larne maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Temmuz 2026
7 Temmuz 2026'da Stadio di Fiorentino'da gerçekleşecek Tre Fiori - Larne maçı, heyecan dolu mücadelelere sahne olacak. Hakem Artem Gasparyan yönetiminde oynanacak bu karşılaşma, takımlar için büyük önem taşıyor.
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