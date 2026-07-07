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CANLI | Tre Fiori - Larne maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Temmuz 2026
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CANLI | Tre Fiori - Larne maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 07 Temmuz 2026

7 Temmuz 2026'da Stadio di Fiorentino'da gerçekleşecek Tre Fiori - Larne maçı, heyecan dolu mücadelelere sahne olacak. Hakem Artem Gasparyan yönetiminde oynanacak bu karşılaşma, takımlar için büyük önem taşıyor.

Cevdet Berker İşleyen

Maç Skoru

StadyumStadio di Fiorentino
HakemArtem Gasparyan
Tre Fiori Tre Fiori
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Larne Larne

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