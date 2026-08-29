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CANLI | Tümosan Konyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 29 Ağustos 2026
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CANLI | Tümosan Konyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 29 Ağustos 2026

Tümosan Konyaspor, 29 Ağustos 2026'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Kocaelispor'u ağırlıyor. Maçın hakemliğini Gürcan Hasova üstlenecek. Bu karşılaşma, iki takım için oldukça kritik bir mücadele olacak.

Burak Kavuncu

Maç Skoru

Yayıncı Kuruluş beIN Sports
Stadyum Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
Hakem Gürcan Hasova
Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
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Kocaelispor Kocaelispor

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Tümosan Konyaspor Tümosan Konyaspor
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Kocaelispor Kocaelispor

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor Kocaelispor
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