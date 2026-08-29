CANLI | Tümosan Konyaspor - Kocaelispor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 29 Ağustos 2026
Tümosan Konyaspor, 29 Ağustos 2026'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Kocaelispor'u ağırlıyor. Maçın hakemliğini Gürcan Hasova üstlenecek. Bu karşılaşma, iki takım için oldukça kritik bir mücadele olacak.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum