CANLI | Turka Esenler Erokspor - Antalyaspor maç anlatımı! Maç ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? - 22 Kasım 2026
22 Kasım 2026'da İstanbul'daki Esenler Erokspor Stadyumu'nda, Turka Esenler Erokspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. İki ekip için kritik öneme sahip bu mücadele, futbolseverlerin dikkatini çekecek.
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